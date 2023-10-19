空气中灰尘的增加引起人们对气候变化的担忧

根据联合国世界气象组织 (WMO) 的数据，2022 年世界空气中的灰尘量将进一步恶化。 该组织呼吁进一步研究气候变化与沙尘暴热点增加之间的联系。 沙尘增加的原因是非洲中西部、阿拉伯半岛、伊朗高原和中国西北部等地区的排放量增加。

世界气象组织主席佩特里·塔拉斯强调，人类活动正在影响沙尘暴。 气温升高、干旱和蒸发增加导致土壤湿度降低，再加上土地管理不善，导致沙尘暴更加频繁。 世界气象组织年度报告分析了沙尘暴的发生和危险，强调了其对社会的影响。

报告显示，2022年全球尘埃表面年平均浓度略高于2021年。2021年这一数字为每立方米13.5微克，而2022年则升至每立方米13.8微克。 乍得的博德勒地区记录了最高的年平均灰尘表面浓度估计值，范围为每立方米 900 至 1,200 微克。 在南半球，澳大利亚中部和南非西海岸的浓度最高，为每立方米200至300微克。

沙尘暴具有深远的影响，导致天空变暗和空气质量下降。 报告称，每年约有2,000亿吨灰尘进入大气，影响经济、生态系统、天气和气候，甚至影响数千公里之外的地区。 虽然自然过程发挥了一定作用，但不良的水和土地管理也发挥了重要作用。

该公报强调了2022年发生的三起重大事件，其中包括来自北非的西班牙和葡萄牙上空的“异常沙尘暴发”，其超出了欧盟空气质量规定。 中东地区又发生严重沙尘暴，导致该地区能见度降低。 此外，美国东部农田沙尘暴影响了农业活动。

塔拉斯强调了解决沙尘暴对健康、交通和农业影响的重要性。 该公报呼吁进一步研究沙尘暴与气候变化之间的联系，因为这一领域在很大程度上仍未得到探索。 世界气象组织的目标是在四年内在全球建立天气灾害预警系统，以减轻包括沙尘暴在内的气候变化日益恶化的影响。