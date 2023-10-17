新研究表明捕鲸活动在 20 世纪消灭了大部分北太平洋东部长须鲸

根据加州大学洛杉矶分校生物学家进行的一项新研究，北太平洋东部长须鲸繁殖种群的 99% 在 20 世纪因捕鲸活动而大量减少。 这个数字明显高于之前的估计，凸显了人类活动对环境影响的严重性。 虽然之前的研究依赖于捕鲸记录或线粒体 DNA，但这项研究利用整个基因组来全面了解剩余长须鲸的当前大小和遗传多样性。

20 世纪的工业捕鲸导致长须鲸数量几近灭绝，特别是在北太平洋东部。 这与 19 世纪形成鲜明对比，当时大多数鲸鱼物种都因捕鲸活动而遭到毁灭性打击，但蓝鲸和长须鲸等体型较大的物种却相对毫发无伤地生存了下来。

加州大学洛杉矶分校生物学家进行的研究具有挑战性，因为从活鲸身上获取 DNA 样本非常困难。 然而，该研究对 50 头鲸鱼进行了分析，其中包括来自加利福尼亚湾的长须鲸，这些鲸鱼不是捕鲸者的目标，而是属于一个小型、孤立的群体。

研究结果显示，加利福尼亚湾的长须鲸在大约 16,000 年前发生了分化，维持了大约 114 头成年繁殖者的数量。 相比之下，北太平洋东部的人口数量庞大且相互关联，直到 20 世纪的捕鲸活动导致数量在 24,000 至 305 年间从 26 头灾难性地减少到只有 52 头。

尽管数量大幅减少，但如果采取适当的保护措施，北太平洋东部剩余长须鲸的遗传多样性仍然足以使其恢复。 然而，维持当前的保护并应对气候变化和船舶撞击等外部威胁对于这些鲸鱼种群的持续恢复至关重要。

这项研究是为纪念已故加州大学洛杉矶分校教授罗伯特·韦恩而进行的，代表着在了解长须鲸所面临的挑战方面向前迈出了关键的一步。 随着计算模型的改进，纳入气候变化等因素对于评估灭绝风险和制定有效的保护策略至关重要。

概要：

一项新研究表明，20 世纪的捕鲸活动导致北太平洋东部长须鲸繁殖种群中 99% 几近灭绝。 这项研究由加州大学洛杉矶分校的生物学家进行，利用整个基因组来全面了解剩余鲸鱼的当前大小和遗传多样性。 虽然东北太平洋长须鲸种群可以通过保护措施恢复，但维持保护和应对外部威胁对于它们的生存至关重要。 该研究强调了人类活动对环境的破坏性影响，并强调了开发计算模型来评估灭绝风险和为保护策略提供信息的重要性。

定义：

– 遗传多样性：特定物种或种群内基因的多样性。

– 线粒体 DNA：位于细胞线粒体中的遗传物质，仅从母亲遗传，通常用于遗传学研究。

– 捕鲸：为了获取鲸肉、鲸油或其他产品而捕杀鲸鱼的行为。

– 工业捕鲸：出于商业目的大规模捕鲸。

– 基因组：生物体中完整的遗传物质集。

来源：

– 发表在《自然通讯》上的研究

– 加州大学洛杉矶分校生物学家进行的研究