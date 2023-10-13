新行星的诞生：观察行星碰撞的余辉

天文学家可能探测到两颗巨行星大规模碰撞的后果，这种现象可能会导致新行星的诞生。 这次观测提供了一个难得的机会来实时见证行星的诞生，并揭示行星形成的过程。

2021 年 1,800 月，天文学家注意到距离地球约 21 光年的一颗类太阳恒星出现了不寻常的闪烁。 这颗名为 ASASSN-XNUMXqj 的恒星在几个月内表现出可见光的变化，有时几乎消失，然后才恢复到原来的亮度。 这种变暗现象通常归因于恒星和地球之间通过的物质。

然而，一位名叫Arttu Sainio的业余天文学家指出了一个重要的观察结果。 他指出，在恒星变暗之前两年半，其所在位置发出的红外光增加了约 4%。 这就提出了这样的问题：这两组观测结果是否相关以及 ASASSN-21qj 周围可能发生什么。

在《自然》杂志上发表的一项研究中，研究人员提出，这些观察结果可以用两颗行星之间的灾难性碰撞来解释。 巨大的撞击在行星形成中发挥着至关重要的作用，决定了它们的大小、成分、热状态和轨道模式。 虽然此类碰撞被认为是造成太阳系中各种现象的原因，但银河系中正在进行的巨大撞击的直接证据却很少。

研究人员表示，碰撞在最初的几个小时内释放的能量比恒星本身释放的能量还要多。 这次撞击会产生比原来行星大得多的炽热发光物质，这解释了美国宇航局 WISE 太空望远镜观察到的红外增亮现象。 碰撞产生的膨胀行星体将需要数百万年的时间来冷却和收缩，最终形成一颗新的行星。

碰撞还将碎片喷射到恒星周围的不同轨道上，其中一部分蒸发并形成由微小冰和岩石晶体组成的云。 这种块状物质云阻挡了来自恒星的可见光，导致不稳定的变暗。 研究人员推测，这次碰撞涉及两个富含冰的类海王星世界。

研究这个恒星系统可以为行星形成过程提供有价值的见解。 研究人员估计，撞击后的物体一定是地球大小的数百倍，这表明碰撞的行星的质量是地球的几倍，大小可能与天王星和海王星相似。 撞击后物体的温度估计约为 700°C，表明存在低沸点元素，例如水。

使用美国宇航局 JWST 等望远镜进行的进一步观测将使科学家能够检查碎片云，确定颗粒大小和成分，研究撞击后物体的化学成分，并跟踪其冷却过程。 这项长期观测将使研究人员能够见证该系统的演化，并扩大我们对巨大撞击和行星系统的理解。

总之，行星碰撞的探测以及随后新行星的形成为实时见证世界的诞生提供了独特的机会。 这些观测结果将有助于我们了解行星形成过程，并为行星系统的动力学提供有价值的见解。

来源：

– 原创文章：The Conversation（知识共享许可）

– 图片：Pixabay