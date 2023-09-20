德克萨斯州立公园令人兴奋的日环食观赏机会

德克萨斯州立公园正准备为 14 月 XNUMX 日在德克萨斯州上空可见的日环食提供绝佳的观赏机会。 由于预计该活动很受欢迎，当天进入州立公园的人员将仅限于那些预先购买了一日通行证或露营许可证的人。 需要注意的是，州立公园通行证并不能保证进入，因此建议尽快预订露营地或一日通行证以确保您的位置。

日环食将从米德兰/敖德萨经过德克萨斯州到科珀斯克里斯蒂，沿途有 10 个德克萨斯州立公园。 当太阳、月亮和地球在太空中对齐时，就会发生日食。 在日环食期间，月亮看起来比太阳稍小，在天空中产生火环的错觉。 20 月 14 日上午 11 点 40 分左右，月亮将开始遮挡太阳，上午 XNUMX 点 XNUMX 分左右，德克萨斯州和新墨西哥州边境将看到火环。

然后日全食将向东南方向穿过该州，全食的持续时间根据有利位置而变化。 距离日食的路径越近，享受火环的时间就越长。 建议提前到达并晚点到达公园，因为来自全州和全国的游客可能会造成交通延误。 确保携带足够的食物、水和燃料，以防出现任何不可预见的延误。

在德克萨斯州立公园观看日食时，为了安全起见，请务必将车停在指定区域并远离道路。 如有必要，公园工作人员将指导游客在人行道外停车的位置。 此外，公园在日食之前或之后提供护林员主导的活动，因此建议参加这些内容丰富且具有教育意义的活动。

不要错过这个在德克萨斯州立公园目睹日环食的独特而激动人心的机会。 尽早预订和准备，以确保获得难忘的体验。

来源：

– 德克萨斯州公园和野生动物部门 (TPWD)