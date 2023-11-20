青少年星系：揭开宇宙青春期的化学成分

西北大学的天体物理学家最近利用美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）的数据进行了一项研究，揭示了“青少年星系”的化学成分。 这些星系在大爆炸后大约两到三十亿年形成，被发现异常炎热，并且含有镍等意想不到的元素，而这些元素是出了名的难以观测。

这项研究的结果将发表在《天体物理学杂志快报》上，是正在进行的使用星际极光电离线约束化学演化（CECILIA）调查的一部分。 由西北大学艾莉森·斯特罗姆领导的研究人员旨在了解星系在宇宙历史过程中是如何演化的。

斯特罗姆将青少年星系与人类青少年进行了比较，指出两者在成长过程中都会经历突增和变化。 通过研究这些星系在青春期阶段的化学 DNA，研究人员可以深入了解它们如何生长以及将如何继续演化。 CECILIA 巡天的重点是观测遥远星系的光谱，检查不同波长的光量。 这些信息揭示了星系中存在的关键元素，帮助天体物理学家了解过去和未来的星系活动。

Strom 和她的合作者进行的这项研究涉及使用 JWST 连续观测 33 个遥远的青少年星系 30 个小时。 然后，他们将其中 23 个星系的光谱组合起来，创建了一幅合成图像，提供了比任何地面望远镜所能提供的更深入、更详细的了解。 由此产生的光谱产生了一些惊喜，包括镍的存在，这种元素由于其稀有性而难以观察到。

此外，研究表明，与成熟星系相比，青少年星系的温度更高。 这表明这些星系在青春期有很大的不同，并且经历了独特的条件。 Strom 强调星系的温度和化学之间的内在联系，表明观察到的差异是星系独特的化学 DNA 的表现。

这项研究有助于我们对恒星演化的理解，提供对星系如何随时间生长和变化的见解。 通过研究青少年星系，科学家希望揭示形成像我们银河系这样的星系的过程，并确定为什么有些星系看起来“红色且死亡”，而另一些星系则继续形成恒星。

常见问题

什么是 CECILIA 调查？

CECILIA 巡天计划利用 NASA 的詹姆斯·韦伯太空望远镜来研究遥远星系的化学成分。 通过分析这些星系的光谱，研究人员可以深入了解它们的化学成分以及它们如何随时间演化。

研究青少年星系有何意义？

青少年星系代表了星系演化的关键阶段，其中发生了显着的增长和变化。 通过研究这些星系的化学 DNA，天体物理学家可以更好地了解星系的形成过程以及它们之间的差异。

为什么青少年星系中镍的存在令人惊讶？

镍是一种难以观察的稀有元素。 它在青少年星系中的存在表明了这些星系内独特的条件或特征，揭示了星系环境中恒星的行为和过程。

为什么青少年星系比成熟星系更热？

在青少年星系中观察到的较高温度为它们独特的化学 DNA 提供了额外的证据。 星系中气体的温度和化学性质有着内在的联系，展示了它们在青春期经历的不同条件和环境。