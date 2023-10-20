研究人员开发磁性纳米颗粒来净化水中的碳氢化合物污染

除了温室气体排放加剧气候危机之外，化石燃料主要成分碳氢化合物的广泛使用也带来了重大的环境挑战。 碳氢化合物是地球上最丰富的一类有机污染物，存在于原油（通常用作运输和供暖燃料）以及塑料材料中。

尽管人们越来越意识到气候变化的破坏性影响，但全球经济仍然严重依赖化石燃料。 据《Advanced Science》最近发表的一篇论文称，全球原油和天然气产量达数十亿吨，释放了大量温室气体。 除了众所周知的环境影响外，碳氢化合物产生的微塑料污染的广泛存在也引起了人们的担忧。 在北极等偏远地区，甚至在云层中都发现了微塑料。

解决水中塑料污染和碳氢化合物污染这一紧迫问题需要有效的解决方案。 尽管人们正在努力摆脱化石燃料并探索塑料产品的替代选择，但仍需要一种可靠的方法来去除水中的碳氢化合物。 目前的方法，例如撇渣和絮凝，只能去除较大的微塑料碎片，而较小的颗粒不受影响。

为了解决这个问题，弗里德里希·亚历山大大学的 Marcus Halik 领导的研究小组开发了一种使用超顺磁性氧化铁纳米颗粒 (SPION) 的通用修复方法。 这些纳米粒子的尺寸约为 10 nm，并具有较大的活性表面积。 SPION 的超顺磁性特性使它们可以使用外部磁铁轻松收集。

研究人员通过成功地从不同的水样中去除各种碳氢化合物，包括油和微塑料颗粒，证明了他们的磁水净化技术的有效性。 SPION 被发现是可回收的，并且可以多次使用。 有趣的是，经过一个周期的修复后，铁颗粒和塑料废物的混合物仍然表现出吸油性能，超过了单独的清洁 SPION。

尽管仍有一些挑战需要克服，例如找到回收收集的碳氢化合物的解决方案，但该团队相信他们的工作将有助于防止微塑料和有机污染物进入海洋和其他水源。 他们还致力于扩大 SPION 可以针对的污染物范围，包括无机污染物。 要实现这些进步，需要进一步开发原型磁选机和财政支持。

这种使用磁性纳米粒子的创新方法为解决全球水中碳氢化合物污染问题提供了广阔的前景。 通过开发有效的方法来去除和回收碳氢化合物，我们可以减轻对环境的影响并迈向更加可持续的未来。

参考文献：Marcus Halik 等人，《从水中去除各种液体和固体碳氢化合物的可持续方法，包括向上和回收》，《先进科学》(2023)。 DOI：10.1002/advs.202302495