新研究揭示了海狮迷人的狩猎行为

最近一段视频拍摄了加拿大纳奈莫海岸海狮与章鱼搏斗的视频，为了解这些海洋掠食者复杂的捕猎行为提供了新的线索。 经常在该地区游泳的林赛·布莱恩特偶然发现了这次扣人心弦的遭遇。 布莱恩特最初误以为海狮被什么东西缠住了，于是开始记录这次互动。 后来查看录像后，她才意识到这是海狮和章鱼之间的激烈搏斗。

在 YouTube 上分享的视频中，可以看到海狮与章鱼剧烈地扭动，利用躲避动作避免被章鱼的八只手臂困住。 不列颠哥伦比亚大学的海洋哺乳动物研究员安德鲁·特里特斯解释说，吞下整个章鱼对海狮来说是一项具有挑战性的任务。 章鱼有能力通过用手臂抓住海狮的头部来抵抗被吞咽，这可能会导致窒息。

为了克服这个障碍，海狮采用了一种战略狩猎技术。 陈旧的说法表明，海狮一次咬住章鱼的一只手臂，施加足够的力量来撕掉一只手臂。 这使得它们能够在没有窒息风险的情况下吃掉猎物。 有趣的是，海狮在水面上执行这种技术，因为它们在空气中比在水下能产生更大的扭矩。

海狮和章鱼之间的非凡邂逅为林赛·布莱恩特提供了一次真正独特的游泳体验。 她将这段视频称为“一生一次的目击事件”，并在社交媒体上分享了这段视频，让观众被两种强大的海洋生物之间的激烈斗争所吸引。

常见问题解答：

问：为什么海狮捕猎章鱼时一次咬住一只手臂？

答：海狮一次咬住一只手臂以避免窒息。 通过扯下手臂，它们可以吃掉猎物，而不用担心章鱼抓住它们的头。

问：海狮和章鱼的相遇发生在哪里？

答：这次遭遇发生在加拿大纳奈莫海岸，靠近温哥华岛。

问：视频是谁录制的？

答：经常在该地区游泳的林赛·布莱恩特（Lindsay Bryant）捕捉到了海狮和章鱼战斗的精彩镜头。