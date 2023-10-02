生物学家研究恶劣地热湖中的微生物真核生物

雪城大学的生物学家正在进行研究，以了解微生物真核生物如何在地热湖的恶劣条件下茁壮成长。 真核生物是具有细胞核和其他膜结合细胞器的生物体。 它们构成了地球生物多样性的重要组成部分，估计有 8.7 万个物种。 原生生物（单细胞微生物）是真核生物的主要群体，研究它们有助于了解复杂生命形式的进化。

雪城大学生物系的研究人员在生物学助理教授 Angela Oliverio 的带领下，在以美国最大的地热湖而闻名的加利福尼亚州拉森火山国家公园进行了实地研究。 该湖温度极高（约 52°C/124°F）且呈酸性（pH 约 2），为研究多极端微生物提供了独特的环境。

多极端微生物是适应多种极端条件的生物体。 通过分析之前对极端环境下微生物真核生物的研究，研究人员发现，某些变形虫谱系经常在高温环境中发现。 这一发现促使他们研究这些变形虫，以深入了解真核细胞如何适应极端高温。

人们在拉森国家公园的地热湖中发现了一种特殊的变形虫，即嗜热嗜酸变形虫。 然而，不存在该生物体的基因组数据。 研究人员前往该公园研究嗜热嗜酸菌并寻找其他嗜极真核生物。 他们使用专门的工具从湖中采集水样，并将其运回实验室进行进一步分析。

该团队目前正在从样本中分离出单细胞进行基因组测序，并使用显微镜来表征阿米巴原虫。 研究人员希望他们的发现将有助于更好地了解真核生物如何适应极端环境，并有可能揭示宇宙中哪些类型的环境可以支持生命。

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– 自然通讯