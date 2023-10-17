明亮瞬变巡天 (BTS) 机器人操作望远镜发现、确认和分类新超新星

一群科学家和天文学家成功利用人工智能（AI）和机器学习技术，在超新星研究方面取得了重大突破。 天文学家利用明亮瞬态巡天（BTS）机器人项目作为对超过一定亮度水平的超新星进行观察和分类的更广泛计划的一部分。

BTSbot 由西北大学的学生和教师开发，能够实时识别超新星并对其进行分类，从而无需人为干预来确认该事件。 通过消除“人类中间人”，该机器人为研究人员提供了更多时间来分析天体事件。

西北大学助理教授亚当·米勒表达了这一发展的重要性，他指出，进一步完善模型可以使机器人能够隔离恒星爆炸的特定亚型。 这将显着加强对宇宙爆炸的研究，并有助于发展新的假设来解释其起源。

虽然一些人对人工智能取代人类表示担忧，但米勒强调，最终目标是提高效率。 BTS 项目于 2018 年启动，目前拥有包含数万颗超新星的庞大数据库。 这些数据使团队能够训练和提高机器人自动执行发现和分类过程的能力。

人工智能和机器学习在这一领域的成功应用标志着天文学研究的重大进步。 通过 BTS 机器人操作的望远镜的协同工作，新超新星的发现和分类现在比以往任何时候都更加高效。

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– 超新星的定义：超新星是在恒星生命周期结束时发生的强烈爆炸，导致释放大量能量并形成新元素。

– 人工智能的定义：人工智能是指能够执行通常需要人类智能的任务的计算机系统的开发，例如视觉感知、语音识别和决策。

– 机器学习的定义：机器学习是人工智能的一个子集，涉及使用算法使计算机无需显式编程即可学习和解释数据。

– 西北大学：[来源]