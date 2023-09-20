研究发现超大质量黑洞的进食速度比预期更快

概要：

一组科学家发现，超大质量黑洞可能有一种以前未知的“传送服务”，为它们提供气体和尘埃，并以比以前认为的更快的速度消耗。 这些发现可以让我们深入了解这些宇宙泰坦如何消耗周围的物质并影响星系的演化。 这项基于高分辨率 3D 模拟的研究表明，黑洞可以在几个月内消耗掉气体和尘埃，而不是数百年或数千年。 这种快速的进食过程可以解释在一些类星体中观察到的快速波动，这些类星体是活跃星系的明亮中心。 模拟还表明，吸积盘的内部（类星体的大部分光线来自此处）遭到破坏，然后又得到补充，这表明吸积盘的内部环境更加混乱。 此外，科学家之前假设的吸积盘与黑洞旋转的对齐可能并不准确，这导致人们重新理解超大质量黑洞的进食过程。

超大质量黑洞的质量是太阳的数百万或数十亿倍，位于大多数星系的中心。 当它们被由气体和尘埃构成的吸积盘包围时，它们为类星体（活跃星系的极其明亮的中心）提供动力。 黑洞进食的动力学一直是吸积盘物理学的一个核心问题，因为了解气体如何到达黑洞将有助于了解吸积盘的寿命和亮度。 使用 Summit 超级计算机进行的高分辨率模拟表明，黑洞旋转引起的吸积盘扭曲和撕裂导致吸积盘分裂成内部和外部“子盘”。 黑洞首先吞噬内盘中的气体和尘埃，而外盘中的物质则填充留下的间隙。 这种进食、补充和再次进食的过程可能需要几个月的时间，导致进食速度比之前估计的要快得多。

该团队的模拟还挑战了吸积盘与黑洞旋转对齐的假设。 为这些黑洞提供能量的气体不一定知道黑洞的旋转，从而导致环境更加动荡和混乱。 透镜-蒂林效应在这个过程中发挥着重要作用，导致吸积盘摆动并且内部区域旋转得更快。 盘系统的扭曲导致来自不同区域的气体之间的碰撞，推动物质更接近黑洞，最终导致盘分裂。 然后，内盘和外盘分别演化并产生不同的摆动，类似于陀螺仪的环而不是旋转盘。

这些对黑洞进食速率和吸积盘动力学的新见解可能对理解星系演化和类星体的行为产生影响。 他们挑战了以前的理论模型，并强调需要进一步研究和观察，以充分理解宇宙中超大质量黑洞周围发生的复杂过程。

来源：

– 《科学美国人》 – “超大质量黑洞是大胖子”

– 西北大学 – “超大质量黑洞在吃饭时真是个累赘”