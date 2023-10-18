超级透镜技术使显微镜超越传统限制

悉尼大学的物理学家发现了一种新技术，无需超级透镜即可实现超级透镜。 由于衍射极限，传统光学方法对物体检查的紧密程度存在限制，而衍射极限是由光的波动性质决定的。 衍射极限规定聚焦图像永远不能小于用于观察的光波长的一半。

之前使用超级镜片突破这一限制的尝试因极度视觉损失而受阻，导致镜片变得不透明。 然而，悉尼大学的物理学家现在找到了一种方法，通过完全消除超级透镜，以最小的损失实现超级透镜。

研究人员将光探头放置在远离物体的地方，收集高分辨率和低分辨率的信息。 通过更远的测量，探头不会干扰高分辨率数据。 超级透镜的这一突破对癌症诊断、医学成像、考古学和法医学等各个领域具有重大意义。

使用计算机上的后处理步骤，在测量本身之后执行超级透镜操作。 这种方法有选择地放大渐逝（或消失）的光波，产生物体的真实图像。 研究人员认为，这项技术可用于确定叶子的水分含量，改进微加工技术，甚至揭示艺术品中的隐藏层。

研究人员使用太赫兹频率的光，该频率位于可见光和微波之间的光谱区域。 该频率范围提供了有关生物样品的重要信息，可用于蛋白质结构分析、水合动力学和癌症成像。

这种突破性的技术可以实现高分辨率成像，同时与物体保持安全距离，防止图像失真。 研究人员希望任何参与高分辨率光学显微镜的人都会对这项技术感兴趣。

总的来说，这一发现为显微镜的进步打开了大门，并可能对各个科学和技术领域产生重大影响。

资料来源：悉尼大学、Phys.org