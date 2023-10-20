老钻石揭示了对超级大陆周期的见解

在威特沃特斯兰德大学研究人员最近的一项研究中，钻石内含物的地球化学分析和年代测定揭示了古代冈瓦纳超大陆的形成和迁移。 这些发现为塑造地球表面的复杂过程提供了宝贵的见解。

该研究的合著者 Karen Smit 解释说，650 至 450 亿年前，当超大陆覆盖南极时，这些钻石是在冈瓦纳大陆地下深处形成的。 在钻石形成过程中，钻石的母岩变得有浮力，输送俯冲的地幔物质以及钻石本身。 这种物质随后促进了超级大陆从下方的生长。

大约 120 亿年前，冈瓦纳大陆开始分裂，携带母岩微小内含物的钻石通过猛烈的火山喷发被带到地球表面。 这些喷发发生在今天的巴西和西非，与冈瓦纳大陆碎片的位置相吻合。 这表明钻石在扩散时随超大陆的不同部分一起迁移，“粘”在各自的基底上。

研究表明，钻石在地球内垂直和水平方向广泛移动，追踪了超级大陆的形成和演化。 这段复杂的历史也表明了大陆生长的潜在新模式，因为相对年轻的物质被吸积到古代大陆碎片的根部，使它们变厚并将它们焊接在一起。

由于钻石的强度和耐用性，它在了解地球的地质过程中发挥着独特的作用。 它们是少数能够幸存并记录与超级大陆相关的古代创造和破坏循环的矿物之一。

该研究的发现还提供了对板块构造和深层地质过程的见解。 冈瓦纳大陆等超级大陆可以影响深海板块俯冲，而深海板块俯冲是板块构造的关键驱动力。 了解这些过程一直具有挑战性，但对旧钻石的分析提供了一个直接的窗口，了解地球的深层运作及其与超大陆循环的关系。

来源：

– 威特沃特斯兰德大学