美国宇航局为碳测绘计划建造的温室气体探测器即将启动

美国宇航局喷气推进实验室 (JPL) 开发了一种最先进的成像光谱仪，旨在测量太空中的温室气体甲烷和二氧化碳。 该仪器在交付给位于旧金山的 Planet Labs PBC 后，距离发布又近了一步。

该成像光谱仪是非营利组织 Carbon Mapper 领导的 Carbon Mapper 计划的一部分。 它将允许该组织查明和测量甲烷和二氧化碳的来源，特别关注“超级排放者”，这些排放者占全球温室气体排放的很大一部分。

由 Carbon Mapper、JPL、Planet、加州空气资源委员会、落基山研究所、亚利桑那州立大学和亚利桑那大学组成的 Carbon Mapper 联盟正在共同努力，在这项公私合作中收集温室气体排放数据。

成像光谱仪的工作原理是测量地球表面反射和大气中气体吸收的光的波长。 不同的气体吸收不同波长的光，形成成像光谱仪可以识别的独特光谱“指纹”。 这样可以准确测量和量化温室气体排放。

在集成到 Planet 设计的唐纳雀卫星之前，该光谱仪在喷气推进实验室经过了严格的测试，以确保其在太空极端条件下的适应能力。 成功的测试包括将光谱仪置于强烈振动和极端温度下。 甲烷样品还用于在真空室内测试完整的仪器，产生清晰的气体光谱指纹。

这颗配备集成成像光谱仪的卫星计划于 2024 年初发射。Carbon Mapper 计划旨在利用该仪器以及其他现有仪器（例如 NASA 的地球表面矿物尘源调查 (EMIT) 光谱仪）收集的数据在国际空间站上，提供全球点源温室气体排放的全面调查。

政府、慈善机构和行业之间的合作是创新方法如何产生具有全球影响潜力的卓越能力的一个例子。

来源：

– 喷气推进实验室 (JPL) – 术语表：https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– NASA：https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas- detector-moves-closer-to-launch