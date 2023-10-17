美国宇航局警告日冕物质抛射接近地球时可能出现地磁风暴

美国宇航局 (NASA) 发出警告，称太阳黑子 AR3467 最近释放的日冕物质抛射 (CME) 可能会引发地磁风暴。 尽管日冕物质抛射并未与地球发生直接碰撞，但专家认为它仍可能对我们的星球造成短暂的打击。

太阳黑子是太阳光球层上的暂时现象，其特征是温度较低和磁活动强烈。 这些太阳黑子通过称为磁丝的集中磁能区域连接。 16月3467日，太阳黑子ARXNUMX经历了一次磁丝喷发，向太空释放出一股能量。

日冕物质抛射是太阳风和磁场的大规模爆发，上升到日冕上方或释放到太空中。 这些日冕物质抛射可以携带高能粒子飞向地球，并可能影响地球的磁层。

NASA 的最新模型表明，太阳黑子 AR3467 喷发产生的日冕物质抛射可能会在 19 月 1 日对地球造成一次短暂的打击，可能引发一场小型的 GXNUMX 级地磁风暴。 虽然这被认为是一场小风暴，但它仍然会产生显着的影响，例如卫星通信中断、电网轻微波动以及高纬度地区出现美丽的极光。

尽管这种偏离目标的日冕物质抛射并不是主要问题，但 NASA 强调定期监测太阳活动的重要性。 他们利用太阳观测站网络来持续监测太阳，研究从外层大气到湍流表面的各种现象。 美国宇航局的太阳动力学观测站、日地关系观测站和界面区域成像光谱仪等任务为这种持续的太阳监视做出了贡献。

资料来源：SpaceWeather.com