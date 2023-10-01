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深空之美：捕捉灵魂星云

By薇琪斯塔夫罗普卢

1月 2023日，XNUMX
深空之美：捕捉灵魂星云

哈勃太空望远镜再次为我们提供了令人惊叹的图像，揭示了深空的迷人之美。 在这张最新的照片中，我们看到了星云的鲜艳色彩，让人想起秋天的树叶。 我们关注的区域被称为 Westerhout 5 或灵魂星云，距离我们惊人的 7,000 光年。

像 Westerhout 5 这样的发射星云以其迷人的颜色和复杂的形状而闻名。 这些视觉奇观是炽热、明亮的恒星发出的强烈辐射所产生的电离气体的结果。 当这些大质量恒星诞生并释放出强大的辐射和恒星风时，它们同时清除附近的物质，阻止附近新恒星的形成。 这一过程会在星云内产生空洞，同时将剩余的气体推得更近，形成更密集的区域，新的恒星可以在其中形成。

该图像的一个显着特征是存在一种令人着迷的特征，称为自由漂浮的蒸发气体球（frEGG）。 这个黑色且细长的蝌蚪形状区域位于照片的上中左部分，能够抵抗影响周围气体的电离辐射。 在这个致密的气体囊中，随着密度的增加和温度的升高，新的恒星最终可能会形成，为原恒星的发育提供了理想的环境。

哈勃太空望远镜是美国宇航局和欧洲航天局的合作项目，不断提供令人惊叹的图像，这些图像不仅以其美丽让我们惊叹，而且有助于我们了解宇宙的浩瀚和复杂性。

来源：
– NASA/ESA 哈勃太空望远镜

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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