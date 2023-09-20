黑暗一瞥：美国宇航局的 ShadowCam 揭示了月球上隐藏的陨石坑

美国宇航局利用两台不同相机的照片组合，制作了一张月球上长期隐藏的陨石坑的非凡图像。 这个陨石坑被称为沙克尔顿陨石坑，位于月球南极，由于月球的倾斜，只有最高的山脊和山峰才能接收到阳光。 这个地区大部分被黑暗笼罩，为“冷阱”提供了机会，其中水或冰可能隐藏在阳光下。

沙克尔顿陨石坑是一个神秘的领域，科学家们渴望进一步探索，因为它似乎是冰形式的水存在的理想地点。 陨石坑中部的温度极低，不超过-173°C（或-280°F）。 如果古代彗星碰撞产生的水蒸气存在，它很可能会被冻结，并可能隐藏在地表之下。

为了调查月球水冰的可能性，中国天文学家计划在 2026 年部署小型飞行探测器钻探沙克尔顿陨石坑。与此同时，美国宇航局正在利用一种名为 ShadowCam 的专用设备来观察永恒的黑暗。

ShadowCam 于 2022 年 200 月在韩国月球卫星上发射，与其他月球相机相比，其在阴影区域的感光度高出 XNUMX 倍以上。 它利用“地光”捕捉黑暗月球表面的图像，“地光”是从我们的星球反射的阳光，照亮了月球。 此外，它还利用月亮山脉和山脊的阳光反射。

然而，ShadowCam 在对明亮区域进行成像时由于过饱和而面临挑战。 为了克服这个问题，ShadowCam 团队通过创建图像马赛克设计了一种解决方案。 通过用轨道上其他月球相机的照片替换过度曝光的区域，月球最亮和最暗部分的地形和地质特征的综合视觉图就出现了。

这一令人惊叹的发现标志着我们在了解月球黑暗深处的奥秘方面迈出了重要一步。 每个相机都针对特定照明条件进行了优化，组合图像可创建前所未有的月球地形和特征视图。 NASA 的 ShadowCam 继续履行其使命，揭开隐藏在我们邻近卫星深处的秘密。

定义：

1.沙克尔顿陨石坑：位于月球南极的陨石坑，容易出现阴影区域和潜在的水冰栖息地。

2. ShadowCam：美国宇航局推出的一款专用相机，利用地球光和阳光反射来捕捉月球黑暗区域的图像。

来源：

– 原文：NASA

– 定义源自常识