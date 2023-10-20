朱诺号宇宙飞船揭示了木星卫星的惊人图像

美国宇航局的朱诺号宇宙飞船捕捉到了木星卫星木卫一的惊人图像，展示了其火山活动。 艾奥是太阳系中火山最多的天体，以其不断的爆炸而闻名，是木星最里面的卫星。 朱诺号研究木星及其卫星已有七年多的时间，最近完成了第 55 圈轨道运行，在此期间获得了木卫一的特写图像。

朱诺号的图像描绘了木卫一坑坑洼洼的火山表面，用 15 个画面显示了月球的不同区域。 这些图像由亚利桑那大学的杰森·佩里拍摄，还显示了画面底部附近的火山羽流。 该航天器距离木卫一表面 7,260 英里，让科学家们能够详细观察木卫一迷人的地质特征。

艾奥的火山活动源于木星强大引力作用下月球不断拉伸而引起的潮汐加热。 科学家估计，木卫一上有超过 150 座火山在任何特定时间都在活跃喷发。 朱诺号收集的数据将有助于了解木卫一的火山过程，并有助于规划未来探索太阳系外卫星的任务。

朱诺号最初设计为 32 个轨道，其卓越的性能导致任务延长至 2025 年。这些延长的操作使朱诺号能够继续探索木星的卫星，为这些遥远世界的组成和活动提供宝贵的见解。 朱诺号获得的图像将为即将到来的任务提供宝贵的资源，例如美国宇航局即将在不久的将来发射的欧罗巴快艇，以及欧洲航天局的木星冰卫星探测器（JUICE），计划在2030年探索木卫二、木卫三和木卫四。 XNUMX 年代初期。

来源：

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry