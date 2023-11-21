新研究确定了全球虚拟团队中有效沟通的策略

在《国际跨文化管理杂志》最近发表的一项研究中，科学家们强调了几种可以增强全球虚拟团队（GVT）中沟通和知识共享的策略。 该研究重点关注来自不同文化、语言和地理背景的管理者和员工在参加电子会议时面临的挑战。

GVT 已变得越来越受欢迎，特别是随着 COVID-19 大流行刺激远程工作机会的增加。 这促使科学家们探索这些多元化的团队如何能够跨文化界限有效地交换信息和见解。 沙迦大学这项研究的主要作者扎卡里亚博士强调，个人需要根据具体的沟通环境调整自己的行为。

该研究强调文化语码转换实践是有效跨文化表现的一个重要因素。 通过调整语言和文化行为以符合不同的规范，团队成员可以弥合文化差距并增进理解。 研究人员确定了促使个人改变沟通行为的三种具体动机：言语的直接性、知识共享时的开放性以及以任务为导向的目标。

研究发现，团队成员之间的开放性和友好性对于 GVT 中信任的建立有显着贡献。 研究人员建议团队进行知识共享，重点是在同事之间建立高度的信任度。 此外，该研究还指出了认识高语境和低语境交际文化之间差异的重要性。 高语境文化强调信息传递的潜在语境和语气，而低语境文化则优先考虑明确和直接的沟通。

这项研究的结果对跨国组织、全球虚拟团队成员和跨文化培训师具有实际意义。 研究人员建议，可以制定培训计划来教育个人有关文化语码转换的概念，并为他们提供在跨文化环境中有效表现所需的技能。 这些知识可以增强沟通策略并对全球虚拟团队中的团队绩效产生积极影响。

总体而言，该研究为 GVT 中有效沟通的挑战和策略提供了宝贵的见解。 随着远程工作不断受到重视，理解和解决跨文化沟通障碍对于组织促进全球虚拟团队的协作和成功至关重要。

常见问题解答

什么是全球虚拟团队 (GVT)？

全球虚拟团队 (GVT) 是由不同国家、时区和文化背景的个人组成的团队，使用虚拟平台作为主要沟通和协作方式。

什么是文化语码转换？

文化语码转换是指调整语言和文化行为以符合不同文化规范和沟通方式的实践。 它涉及改变一个人的沟通模式，以弥合文化差距并增强跨文化互动中的理解。

为什么有效沟通在 GVT 中很重要？

在 GVT 中，有效的沟通对于确保来自不同文化背景的团队成员之间的理解、协作和知识共享至关重要。 它有助于克服语言障碍，促进建立信任，并促进有价值的见解和信息的交流。

组织如何促进 GVT 中的有效沟通？

组织可以通过促进团队成员之间的开放、信任和文化敏感性来促进 GVT 中的有效沟通。 提供跨文化沟通和文化语码转换的培训项目也有利于增强沟通策略和提高团队绩效。