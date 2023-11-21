新文章：当代谈判者对后代的影响

最近一篇题为“当代谈判者以牺牲子孙后代为代价实现自身利益”的心理学论文揭示了代际谈判的复杂动态及其对子孙后代的重大影响。 这项由吕讷堡大学和希尔德斯海姆大学的研究人员进行的研究发表在《环境心理学杂志》上，揭示了一个发人深省的现实：当前的谈判者将他们的眼前利益置于子孙后代的利益之上。

通过涉及 524 名参与者的一系列五项社交互动实验，研究人员发现，当前的谈判者倾向于将自己的短期利益置于子孙后代的长期利益之上。 即使谈判者只需要考虑和承认子孙后代的偏好，而不需要承担任何个人成本，但对眼前利益的偏见仍然存在。 此外，研究发现，即使对后代的后果变得越来越严重，这种当前利益优先于后代利益的情况仍然存在。

这些发现凸显了迫切需要采取干预措施，以在谈判中的当前和未来利益之间实现更公平的平衡。 决策者必须认识到其行为的长期后果，并承担责任，确保子孙后代获得公平的结果。 谈判者不应只关注短期收益，而应考虑其决策对未来社会福祉和可持续性的潜在影响。

该研究呼吁决策者和决策者采取行动，强调承认和解决代际谈判的深远影响的重要性。 它敦促人们的心态从眼前的满足转向长期的可持续发展。 通过积极考虑子孙后代的利益和福祉，谈判者可以帮助创建一个更加公平和可持续的世界。

常见问题解答：

问：这项研究的主要发现是什么？

答：该研究的主要发现是，当前的谈判者将眼前的利益置于子孙后代的利益之上。

问：这些发现有什么影响？

答：这些发现强调需要进行干预，以在谈判中的当前和未来利益之间实现更公平的平衡。

问：有多少参与者参与了这项研究？

答：该研究涉及 524 名参与者，参与了 XNUMX 个社交互动实验。

问：决策者可以采取什么措施来解决这个问题？

答：决策者应认识到其行为的长期后果，并在谈判中优先考虑子孙后代的利益。