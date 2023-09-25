研究表明，肠道微生物组与骨骼健康和骨质疏松症风险相关

最近的一项研究表明，我们的肠道微生物组可能对我们的骨骼健康发挥作用，并有助于预防骨质疏松症和骨折的风险。 这项研究发表在《内分泌学前沿》上，探讨了“骨微生物学”领域及其改变肠道微生物组以改善骨骼健康的潜力。

来自Hebrew SeniorLife 以及美国 Hinda 和 Arthur Marcus 衰老研究所的研究人员对老年男性进行了一项研究，以确定有助于骨骼健康的可改变因素。 通过对手臂和腿部的高分辨率成像，他们发现某些细菌与老年人的骨骼健康存在负面关系。

其中一种细菌阿克曼氏菌与肥胖有关，而梭菌目细菌 DTU089 在体力活动和蛋白质摄入量较低的个体中含量更高。 先前的研究已经建立了蛋白质摄入、体力活动和骨骼健康之间的联系。

该研究发现的模式表明，某些微生物群的丰度越高，骨密度和微结构的测量结果越差。 研究人员建议进一步研究肠道中特定细菌种类与骨骼完整性之间的关系。 他们还旨在确定受这些细菌影响的可能对骨骼健康产生影响的功能途径。

虽然现在断定细菌有机体本身是否对骨骼健康有直接影响还为时过早，但研究结果表明肠道微生物组可能成为未来影响骨骼健康的目标。 肠道中的某些细菌会导致低水平的炎症，这可能会影响骨骼健康。

了解肠道微生物群与骨骼健康之间的关系可能有助于开发预防骨质疏松症和骨折的干预措施。 该领域的进一步研究可能会为基于操纵肠道微生物群改善骨骼健康的潜在治疗方法提供见解。

来源：

– 内分泌学研究前沿：[插入来源名称、引文]

– Douglas P. Kiel，马库斯研究所高级科学家