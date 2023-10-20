研究表明，母体微生物群在胎儿发育中发挥着至关重要的作用

在最近发表在《BMC Biology》上的芬兰研究中，研究人员发现胎儿肠道、大脑和胎盘中的基因活性存在显着差异，具体取决于母亲的微生物群及其产生的化合物。 这些发现提供的证据表明，母体微生物群对其后代的发育和健康至关重要。

在这项研究之前，人们对母体微生物群与胎儿发育之间的机制和相互作用知之甚少。 为了研究这一点，研究人员将正常小鼠的胎儿与生活在无菌环境中的无菌小鼠的胎儿进行了比较。 他们分析了胎儿肠道、大脑和胎盘中的基因表达和代谢物浓度。

结果显示，无菌小鼠和正常小鼠的胎儿之间的基因表达存在显着差异。 在肠道中，无菌母鼠的胎儿的免疫系统和宿主-微生物相互作用基因的活性较低。 此外，与大脑神经系统发育和功能相关的基因以及胎盘中调节妊娠的基因的表达也观察到差异。

男性胎儿的基因表达差异更为明显，表明他们可能对母体微生物群的影响更敏感。 研究人员还在胎儿中发现了以前未知的化合物，这些化合物可能是微生物，对个体发育至关重要。

正在进行进一步的研究，以调查其他哺乳动物中微生物代谢物的发生，并了解生命早期阶段宿主-微生物相互作用缺陷的影响。 这项研究的结果可能有助于更好地了解某些疾病的起源，并指导未来的预防和治疗策略。

来源：

Aleksi Husso 等人，母体微生物群和微生物代谢物对胎儿肠道、大脑和胎盘的影响，BMC Biology (2023)。 DOI：10.1186/s12915-023-01709-9

赫尔辛基大学