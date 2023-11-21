新的诊断方法利用人工智能快速检测抗生素耐药性

牛津大学的研究人员在开发一种新型快速抗菌药物敏感性测试方面取得了重大进展，该测试可以在短短 30 分钟内检测出抗生素耐药性。 该研究题为“用于快速检测大肠杆菌抗菌敏感性的深度学习和单细胞表型分析”，利用荧光显微镜和人工智能（AI）技术来分析细菌细胞图像并识别细胞暴露于抗生素时发生的结构变化。

通过训练深度学习模型来识别这些变化，研究人员在多种抗生素的每个细胞基础上实现了至少 80% 的准确率。 该方法在识别临床样本中的抗生素耐药性方面显示出巨大的潜力，并可用于确定未来各种抗生素的有效性。

目前测试抗生素耐药性的标准涉及在抗生素存在下培养细菌菌落，这可能非常耗时，并且会延误对可能危及生命的感染患者的治疗。 新诊断方法的快速性可以显着减少治疗时间，并允许有针对性的抗生素治疗，最大限度地减少副作用并减缓抗菌素耐药性的上升。

生物物理学教授兼牛津马丁抗菌素耐药性测试项目主任 Achillefs Kapanidis 博士解释说：“我们基于人工智能的方法可以可靠、快速地检测抗生素引起的细菌细胞结构变化。 通过识别这些变化，我们可以确定细胞是否对抗生素具有耐药性或敏感性。”

研究人员计划进一步开发他们的诊断方法，使其更快、更适合临床使用。 他们还旨在将其应用扩展到不同类型的细菌和抗生素。

1.3 年，近 2019 万人因抗菌素耐药性死亡，这种新的诊断方法为改善精准治疗和保持抗生素疗效带来了希望。 通过及时准确地检测抗生素耐药性，医生可以制定适当的治疗方案，降低感染恶化的风险和额外抗生素的需求。

常见问题：

问：什么是抗菌素耐药性 (AMR)？

答：抗菌素耐药性是指细菌、病毒和真菌等微生物抵抗原本有效治疗这些微生物引起的感染的药物作用的能力。

问：新的诊断方法如何发挥作用？

答：新的诊断方法结合了荧光显微镜和人工智能，分析细菌细胞图像并检测抗生素引起的结构变化。 通过训练深度学习模型，研究人员可以识别这些变化并确定抗生素耐药性的存在。

问：新的诊断方法有哪些优点？

答：新的诊断方法比当前的黄金标准方法要快得多，只需 30 分钟即可提供结果。 它还具有实现有针对性的抗生素治疗、减少治疗时间、最大限度地减少副作用并减缓抗菌素耐药性上升的潜力。