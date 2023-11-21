对有鞭毛细菌的强大运动能力的新见解

有鞭毛的细菌，例如大肠杆菌 (E. coli)，依靠螺旋鞭毛丝的旋转在其环境中推动自身。 每个细菌都拥有多个鞭毛，这些鞭毛作为螺旋束一起旋转，从而实现无缝运动。 长期以来，人们一直认为，位于这些细丝底部的鞭毛马达在细菌游泳过程中由于转速较低而承受高负荷。 然而，中国科学技术大学（USTC）研究人员最近进行的一项研究对这种传统认识提出了挑战。

通过扭矩-速度测量，张荣景和袁俊华教授领导的研究小组有了惊人的发现。 他们发现细菌的鞭毛马达实际上包含一组不完整的定子单元，这推翻了之前的假设，即马达在游泳期间始终处于高负载下。 电机的扭矩-速度关系在一定的转速范围（称为拐点速度）内保持大致恒定，这表明负载条件并不像以前想象的那么繁重。

此外，研究人员还进行了电机复活实验，研究了不同粘度下的扭矩-速度关系。 这些实验表明，鞭毛电机处于中等负载下，只有一半的定子单元存在。 在高粘度环境中，游动细菌可以通过增加定子单元的数量来适应，确保其运动能力保持强劲。

为了测试鞭毛旋转的弹性，设计了一个微流体室来快速改变粘度。 结果表明，当介质粘度突然增加时，鞭毛旋转速度最初下降，但逐渐恢复。 这种弹性证实了尽管负载条件发生变化，有鞭毛的细菌仍能保持其运动性。

这些发现为有鞭毛细菌强劲运动背后的机制提供了新的视角。 鞭毛电机中不完整的定子单元组允许对不同环境的适应性和弹性。 这种理解可能会对包括微生物学和生物技术在内的各个领域产生影响，因为它揭示了细菌有效导航周围环境的策略。

常见问题解答

中国科学技术大学的这项研究的主要发现是什么？

研究人员发现，细菌的鞭毛马达包含一组不完整的定子单元，这挑战了之前认为这些马达在游泳时始终处于高负载下的观点。

游泳细菌如何适应高粘度环境？

游动的细菌可以增加定子单元的数量，这使得它们能够适应高粘度的环境并保持其运动性。

膝关节速度是多少？

膝盖速度是指鞭毛电机的电机扭矩保持近似恒定的旋转速度范围。

为什么了解鞭毛旋转机制很重要？

了解鞭毛旋转的机制可以帮助我们深入了解细菌在其环境中有效移动的策略。 这些知识可能对各个领域产生影响，包括微生物学和生物技术。