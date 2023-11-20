对鲸鱼和海豚回声定位进化的新见解

最近发表在《多样性》杂志上的一项研究为齿鲸和海豚回声定位的进化发展提供了新的线索。 回声定位是这些海洋动物在黑暗的水下环境中导航和狩猎的一种技术。 鲸鱼和海豚不依赖外耳，而是发出高音调的声音，这些声音从物体上反射回来并作为回声返回，使它们能够绘制出周围的环境。

这项研究由纽约理工学院解剖学教授乔纳森·盖斯勒 (Jonathan Geisler) 和加州大学古生物学博物馆古生物学家罗伯特·博塞内克 (Robert Boessenecker) 领导，重点分析了一系列化石，其中包括来自爪蟾属。 这些物种被认为是齿鲸类的早期成员，齿鲸属海洋哺乳动物亚目，包括所有回声定位鲸鱼和海豚。

这些化石显示，爪蜥的气孔附近具有不对称性，尽管不如现代回声定位物种中观察到的那么明显。 此外，该研究发现爪蟾的鼻子有明显的扭曲和移动，这有助于增强定向听力。 研究人员将这种鼻子弯曲与猫头鹰的不对称耳朵进行了比较，这使它们能够根据声音确定猎物的位置。

虽然爪蟾可能不像现在的齿鲸那样擅长发出高音调的声音或听到高频，但它能够准确地确定声音的位置。 这表明爪蟾标志着鲸鱼和海豚回声定位进化的一个重要过渡阶段。

研究结果还强调了研究化石不对称性并强调其在适应不同环境中的作用的重要性。 虽然对称性是进化生物学的一个众所周知的方面，但这项研究表明，不对称性不应被视为个体变异或地质扭曲而被忽视。

将进行进一步的调查来检查其他齿鲸，并确定口鼻弯曲特征是否在早期回声定位物种中普遍存在。

经常问的问题：

1.什么是回声定位？

回声定位是鲸鱼和海豚在黑暗的水下环境中导航和捕猎的一种技术。 这些海洋动物发出高亢的声音，这些声音从物体上反射回来，使它们能够根据返回的回声来绘制周围的环境。

2. 鲸鱼和海豚如何发出声音进行回声定位？

鲸鱼和海豚通过其头骨结构和气孔附近的软组织产生用于回声定位的声音。 这些结构是不对称的，这意味着一侧的特征与另一侧的对应特征不同。 这种不对称性使得声音能够产生。

3. 鲸鱼和海豚如何定位声音？

鲸鱼和海豚依靠定向听觉来定位声音。 充满脂肪的下颌骨将声波传导到内耳，使动物能够确定声音传来的方向。

4. 这项研究揭示了古代海豚物种 Xenorophus 的哪些信息？

研究发现，爪蟾的气孔附近具有不对称性，类似于当今的回声定位物种。 然而，爪蟾还表现出明显的鼻子扭曲和移动，这进一步增强了它的定向听觉能力。

5. 不对称性在回声定位的进化中起什么作用？

虽然进化中的对称性受到了很多关注，但这项研究强调了不对称性在适应不同环境中的重要性。 它表明应该仔细检查化石中的不对称性，以更好地了解鲸鱼和海豚回声定位的发展。