研究揭示北极湖泊甲烷循环对气候变化的影响

西北大学和怀俄明大学的研究人员最近进行的一项研究揭示了北极湖泊产生的甲烷对气候变化的影响。 该研究检查了全新世早期至中期沉积物中保存的树叶蜡涂层，以深入了解古代变暖时期的甲烷循环模式。

研究人员分析了格陵兰岛四个湖泊的沉积物，发现了曾经是常见水生棕色苔藓一部分的蜡生物标记物。 研究结果表明，过去全新世中期的变暖时期导致这些湖泊产生了大量的甲烷。 这是令人担忧的，因为甲烷是一种强效温室气体，会导致气候变化。

该研究表明，持续变暖可能导致北极湖泊的甲烷排放量被低估。 研究中检查的湖泊在上一个主要变暖时期保持了数千年强化的甲烷循环，这是在地球从上一个冰河时代过渡时发生的。 这支持了北极湖泊中甲烷循环取决于气候条件的观点。

该研究的资深作者玛格达莱娜·奥斯本（Magdalena Osburn）强调了回顾过去来预测地球变暖的未来的重要性。 这些发现提供了有关温暖时期甲烷循环周期增加的宝贵数据，并强调需要了解气温变暖与北极湖泊甲烷产生之间的关系。

该研究利用了格陵兰岛两个湖泊的数据以及另外两个湖泊的现有数据。 研究人员通过分析沉积物中水生植物蜡的氢同位素组成，确定了全新世早中期存在甲烷。 研究还发现，湖泊中的水生苔藓吸收了部分甲烷，可能会减少其向大气中的释放。

虽然研究表明北极湖泊很容易受到气候驱动的甲烷循环变化的影响，但并非所有湖泊都会表现出相同的动态。 尽管如此，这些发现有助于我们了解北极快速变暖对全球气候的影响。 鉴于北极湖泊作为甲烷天然来源的重要作用，需要进一步研究来调查气温变暖与北极湖泊甲烷产生之间的关系。

来源：

– Jamie McFarlin 等人，格陵兰湖中的水生植物蜡氢和碳同位素记录了过去全新世变暖期间甲烷循环的变化，《科学进展》（2023 年）。 DOI：10.1126/sciadv.adh9704。