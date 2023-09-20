COVID-19 与阿尔茨海默病之间的潜在联系

最近的一项研究揭示了一种潜在的分子机制，可以解释感染 SARS-CoV-2 病毒的个体所经历的认知症状，包括“脑雾”。 该研究还表明，COVID-19 与阿尔茨海默病的发展或恶化之间可能存在联系。

这项研究由 Cristina Di Primio 和她的同事领导，探讨了 SARS-CoV-2 感染对神经元细胞和小鼠模型的影响。 该团队专注于一种名为 Tau 的蛋白质，这种蛋白质因其在阿尔茨海默病发展中的作用而闻名。 在患有阿尔茨海默病的个体中，Tau 分子在神经元中缠结并聚集在一起。

研究表明，当 SARS-CoV-2 感染神经元细胞或小鼠大脑时，它会与 Tau 相互作用，引起一种称为过度磷酸化的过程。 该过程涉及在 Tau 的特定结合位点添加磷酸基团。 有趣的是，研究中观察到的过度磷酸化反映了阿尔茨海默病患者中观察到的磷酸化模式。

此外，研究人员检测到受感染细胞的不溶部分中 Tau 水平显着增加，表明该蛋白质发生了病理改变。 目前尚不清楚这些变化是病毒的直接结果还是细胞防御反应的一部分。

虽然该研究为了解 COVID-19 与阿尔茨海默病之间的潜在联系提供了宝贵的见解，但还需要更多的研究来充分了解潜在机制并建立临床相关性。 尽管如此，这些发现凸显了进一步研究 COVID-19 的长期神经系统影响的重要性。

总体而言，这项研究提供了越来越多的证据表明，COVID-19 感染可能会产生呼吸道症状以外的影响。 SARS-CoV-2 和 Tau 之间的相互作用为未来研究和治疗干预措施的开发带来了有趣的可能性。

杂志参考： 迪普里米奥，C.，等人。 (2023) 严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 感染导致神经元中的 Tau 病理特征。 美国国家科学院院刊。 doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282。

（注：原始文章提供了更详细的信息，可以通过提供的期刊参考文献进行访问。）