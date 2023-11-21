深入了解南极臭氧空洞：揭开复杂因素

奥塔哥大学研究人员最近进行的一项研究为南极臭氧空洞及其过去四年来持续的大小和深度提供了新的线索。 与普遍看法相反，氯氟烃 (CFC) 可能并不是导致令人震惊的臭氧消耗的唯一原因。

这项研究发表在《自然通讯》上，研究了 2004 年至 2022 年南极臭氧空洞不同海拔和纬度臭氧水平的月度和每日变化。 物理系博士生透露，与近二十年前相比，春季臭氧空洞不仅面积扩大，而且深度明显加深。

研究人员在臭氧减少与进入南极洲上空极涡的空气变化之间发现了令人惊讶的联系。 这表明最近出现的大臭氧空洞不能仅仅归因于氟氯化碳。 尽管《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》自 1987 年起就对消耗臭氧层化学品的生产和消费进行了监管，但该研究强调了导致臭氧空洞的其他复杂因素的存在。

凯塞尼奇强调，尽管在解决与氟氯化碳相关的臭氧消耗问题上取得了重大进展，但南极臭氧空洞在过去三年中一直是有记录以来最大的臭氧空洞之一，在此之前的五年中的两年也经历了相当大的规模。 事实上，2023年的臭氧空洞规模已超过前三年，面积超过26万平方公里，几乎是南极洲面积的两倍。

了解臭氧的变化至关重要，因为它对南半球的气候有重大影响。 南极臭氧空洞与微妙的大气平衡相互作用，影响风型和地表气候，从而可能对当地产生影响。 凯塞尼奇解释说，虽然臭氧空洞与温室气体对气候的影响无关，但它在紫外线的分布和大气中热量的储存方面发挥着不可或缺的作用。

在谈到对极端紫外线的担忧时，凯塞尼奇向新西兰民众保证，南极臭氧空洞通常不会延伸到该国上方，因为它主要位于南极洲和南极的正上方。 这使得新西兰人遭受紫外线照射的风险较低。

总的来说，这项研究提醒我们，南极臭氧空洞的复杂动态需要持续监测和了解。 虽然对氟氯化碳的监管已取得积极成果，但有必要调查和解决多方面的因素，以有效管理和减轻臭氧空洞对气候和区域天气模式的影响。

常见问题

1. 南极臭氧层空洞的成因是什么？

南极臭氧空洞主要归因于氯氟烃（CFC）和其他消耗臭氧层物质的存在。 然而，最近的这项研究表明，除氟氯化碳之外的复杂因素也可能导致臭氧层空洞。

2. 臭氧层空洞是否有所改善？

虽然《蒙特利尔议定书》成功地规范了消耗臭氧层化学品的生产和消费，但研究表明，过去四年南极臭氧空洞仍然非常大，甚至超过了之前的记录。

3. 臭氧空洞如何影响气候？

臭氧空洞对南半球​​的风型和地表气候具有下游影响。 它会影响当地的天气条件，并对大气中的热量分布产生影响。

4. 臭氧层空洞是否存在增加紫外线照射的风险？

虽然臭氧空洞可能导致南极洲上空出现极端紫外线水平，但它通常不会明显延伸到新西兰等地区上方。 由于臭氧空洞的直接影响，这些地区的人们不必担心涂抹额外的防晒霜。

[来源：奥塔哥大学]