研究发现 HIV 感染者再次感染 COVID-19 的风险更高

美国疾病控制与预防中心 (CDC) 领导的一项新研究表明，与未感染 HIV 的人 (PWOH) 相比，HIV 感染者 (PWH) 的 COVID-19 再感染率更高。

这项研究发表在《新发传染病》上，分析了芝加哥 453,587 名从初次感染到 2 年 2022 月感染 SARS-CoV-19 的成年人的数据。研究人员检查了与芝加哥增强型 HIV/艾滋病报告系统。

研究发现，5.3%的新冠病毒阳性者经历了再感染，其中包括6.7%的PWH和5.2%的PWOH。 PWH 的再感染率为每 66 人年 1,000 例，高于 PWOH 的每 50 人年 1,000 例。 调整其他因素后，与 PWOH 相比，PWH 的 COVID-19 再感染率（每 1.46 人年 1,000 例）显着更高。

据观察，在经历过再感染的个体中，与 PWOH（中位年龄 43 岁）相比，PWH 的年龄往往更大（中位年龄为 36 岁）。 艾滋病感染者也更有可能是男性（79.3% 比 40.9%）和黑人（53.7% 比 27.0%）。 此外，与 PWOH 相比，PWH 接种主要 COVID-19 疫苗系列和加强疫苗的可能性更高（31.8% 比 22.1%）。 有趣的是，与 PWOH 相比，PWH 在首次感染时未接种疫苗的比例较小（87.5% 对 91.0%）。

该研究强调了艾滋病毒感染者遵循建议的 COVID-19 疫苗接种计划（包括接受加强剂量）对于降低 SARS-CoV-2 再次感染风险的重要性。 在首次感染前接种疫苗的居民中，54.2% 已完成辉瑞/BioNTech 初级疫苗系列。 在经历过再次感染的人中，39.6% 已完成初级系列，但尚未接受加强接种。

无论变异浪潮和日历季度如何，PWH 的再感染率始终高于 PWOH。 感染者中再次感染的发生率最高发生在 Omicron 菌株占优势期间，每 50 人年有 1,000 例。 总体而言，感染者报告中每 16 人年有超过 1,000 例再感染病例。

为了防止 SARS-CoV-2 再次感染，作者强调，感染者卫生保健中心应遵守推荐的 COVID-19 疫苗接种时间表，包括加强剂量。

来源：

– 疾病控制与预防中心 (CDC)

– 新发传染病杂志