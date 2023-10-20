研究发现宗教信仰不会影响德国在线色情内容的使用

最近发表在《性行为档案》上的一项研究探讨了德国宗教信仰与网络色情内容使用之间的关系。 研究人员使用网络跟踪面板数据与调查数据相结合来深入了解不同宗教团体的在线行为。

之前的研究表明宗教信仰和色情内容使用之间存在很强的相关性，与此相反，研究结果表明，德国天主教徒、新教徒和无宗教信仰的人同样可能使用网络色情内容。 另一方面，穆斯林或东正教徒等少数宗教成员参与网络色情活动的可能性较小。

该研究还揭示了与其他国家进行的研究相比的对比结果。 在德国，与美国等国家不同，新教徒或天主教徒并不会显着降低使用网络色情内容的可能性。 研究人员推测，这种差异可能归因于德国基督徒相对更加自由的态度。

先前关于这一主题的研究的一个局限性是，它严重依赖于通过调查进行的自我报告，这可能会受到偏见和不准确的影响。 使用网络跟踪面板数据可以更客观、更准确地衡量个人的在线行为，包括色情内容的使用。

研究人员认为，这项研究的结果挑战了之前的假设，并强调了使用网络跟踪等替代方法来研究网络色情等敏感话题的重要性。 通过依靠网络跟踪数据，研究人员可以绕过与自我报告数据相关的限制，确保更全面地了解人们的实际在线活动。

总的来说，这项研究有助于我们了解德国宗教信仰与网络色情内容使用之间的关系。 它强调在审查此类行为时需要进行细致入微的研究，考虑文化和宗教差异。

资料来源：GESIS – 莱布尼茨社会科学研究所

文献参考：

Maximilian TP von Andrian-Werburg 等人，对德国在线色情内容使用的重新评估：网络跟踪和调查数据分析的结合，性行为档案 (2023)。 DOI：10.1007/s10508-023-02666-8