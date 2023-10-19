小行星 33 Polyhymnia：一个神秘且超致密的实体

位于图森的亚利桑那大学的研究人员在研究小行星 33 Polyhymnia 时有了一个令人费解的发现。 这颗小行星以希腊神圣赞美诗的缪斯命名，因其令人难以置信的密度而引起了天体物理学家的兴趣。 事实上，33 Polyhymnia 的密度如此之大，以至于科学家推测它可能由元素周期表中未发现的元素组成。

对于那些参与太空采矿活动的人来说，小行星可能具有地球上未知的成分尤其重要。 对在小行星上开采黄金等贵金属感兴趣的公司会发现这些元素的存在非常有趣。

在《欧洲物理杂志 Plus》上发表的一项研究中，研究人员将 33 Polyhymnia 归类为致密超致密天体 (CUDO)，并发现其测量密度高于地球上任何已知元素。 他们推测这颗小行星可能由人类之前未识别出的超重元素组成。

这些假设元素的密度甚至比锇还要大，锇是目前已知的密度最大的天然稳定元素。 这些元素的原子序数约为 164，其密度将超过锇。

亚利桑那大学团队探索了原子序数高于元素周期表中元素的性质。 尽管他们检查了锇等人工产生的更高原子序数的元素，但他们无法找到任何具有质量密度的元素可以解释对 33 Polyhymnia 的观察。

研究人员提出，如果超重元素足够稳定，它们可能存在于像 33 Polyhymnia 这样的致密小行星的核心内。 这为进一步探索和了解太阳系小行星的组成提供了令人着迷的可能性。

美国宇航局最近研究和获取小行星样本的努力与亚利桑那大学的研究结果一致。 从小行星贝努 (Bennu) 成功回收第一个小行星样本，以及用于研究金属小行星普赛克 (Psyche) 的普赛克 (Psyche) 航天器的发射，强调了研究这些天体的重要性。 这些任务可以为小行星的形成和成分提供有价值的见解，从而揭示太阳系的早期历史。

来源：

– 亚利桑那大学研究人员，《欧洲物理杂志 Plus》