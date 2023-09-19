在爱尔兰和北爱尔兰见证壮观的北极光

北极光是世界上最令人惊叹的自然景观之一，在爱尔兰和北爱尔兰各地都可以看到。 《爱尔兰天文学》杂志编辑大卫·摩尔表示，虽然不能保证能看到这场壮丽的灯光秀，但即将到来的 23 月 XNUMX 日春分可以提供更好的机会。 这段时间地球磁场的条件和行星的倾斜增加了看到极光的可能性。

北爱尔兰的乡村北海岸被认为是观察灯光的最佳地点之一，因为远处没有城镇灯光，而且可以俯瞰大西洋。 梅奥也享有海景，是另一个观赏北极光的好地方。 然而，晴朗的天空对于从该国任何地方观看都至关重要。

极光的过程始于太阳上的太阳耀斑，向太空释放数十亿吨辐射。 这些原子粒子大约两天后到达地球大气层，并被地球磁场拉向北极和南极。 当它们与大气中的原子和分子碰撞时，会产生鲜明的色彩，这是北极光的特征。

光的强度取决于粒子的活动，在北极周围形成典型的椭圆形。 在极少数情况下，当发生严重的太阳爆炸时，环会扩大，最远可以到达爱尔兰南部。 为了增加观赏极光的机会，远离人造光源至关重要。 住在城镇或城市可能只能瞥见主要展览，而乡村较暗的地方可以提供更好的视野。

爱尔兰天文学局运营极光警报服务，每天提供有关天空状况和看到北极光的可能性的最新信息。 值得注意的是，极光在夜间的任何时间都可以看到，持续时间从几个小时到整个晚上不等。

尽管爱尔兰的天气条件经常带来挑战，但未来几年有望见证北极光，因为太阳活动将于 2025 年达到顶峰。因此，请密切关注天空，希望在晴朗的夜晚体验这种敬畏。鼓舞人心的自然现象。

来源：

–《爱尔兰天文学》杂志