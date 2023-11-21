海底采矿对水母的不可预见的影响：一个惊人的发现

海底采矿是一项旨在从海底金属“结核”中提取贵重矿物的新兴产业，引起了海洋科学家对其对深海生物潜在危害的担忧。 最近进行的一项旨在评估采矿活动对海洋生物影响的实验揭示了对普通水母的意外影响，揭示了海底采矿的深远影响。

这项研究发表在《自然通讯》杂志上，重点关注头盔水母，并利用研究船上的专用水箱来模拟采矿作业产生的条件。 科学家发现，这些凝胶状生物对沉积物羽流表现出非凡的敏感性，这些沉积物羽流模仿了海底采矿活动造成的干扰。 水母对沉积物的存在表现出强烈的反应，这对其生存和福祉产生了影响。

尽管矿业公司认为海底采矿提供了比陆地采矿更环保的矿物开采方法，但海洋科学家仍然担心海底采矿对未充分研究的生态系统的潜在影响。 深海大部分尚未勘探，海底采矿对海洋生物（尤其是栖息在水体中的海洋生物）的影响尚未完全了解。

挪威Norce研究所的首席研究员Helena Hauss博士强调了这项实验研究的意义，她表示，选择了分布于全球的生物体来复制现实世界的条件，并全面评估对海洋生物的影响。

在进行调查时，由于水母对光的敏感性，科学家们必须在独特的环境下工作。 因此，实验是在夜间在科考船的黑暗实验室中进行的。 研究人员创建了旋转水箱，再现了矿物开采中使用的水下航行器引起的水中沉积物的扰动和循环。

该实验是欧洲 iAtlantic 项目的一部分，揭示了有趣的结果。 当水母接触沉积物并被覆盖时，它们会产生过量的粘液作为保护反应。 这种能量密集型防御机制将资源从进食和运动中转移出来，影响了它们的整体健康状况。 对水母样本的进一步分析表明了急性应激的迹象，包括与伤口愈合相关的基因的激活。

这些发现强调了头盔水母和水体中其他生物的脆弱性。 它们脆弱的凝胶状身体适应了中水区域的安全，那里的透明度和生物发光在交流中发挥着至关重要的作用。 深海采矿活动造成的条件改变可能会破坏这些生物体进化的生态系统。

显然，在进行大规模海底采矿作业之前，对潜在影响进行进一步研究和仔细评估至关重要。 科学家、政策制定者和行业利益相关者必须合作，全面了解其长期后果，以确保保护我们脆弱的海洋生态系统。

常见问题解答（FAQ）：

1. 什么是海底采矿？

海底采矿是从海底提取有价值的矿物（例如金属“结核”）的过程。

2.什么是头盔水母？

头盔水母是在世界各地的海洋中发现的胶状动物，栖息在几千米深处。

3. 海洋科学家为何关注海底采矿？

海洋科学家担心，由于海底采矿对海洋生物的影响仍知之甚少，因此对很大程度上尚未开发的深海生态系统可能造​​成危害。

4. 最近的实验如何评估海底采矿对水母的影响？

该实验使用专门的水箱来模拟采矿引起的沉积物羽流，这导致水母产生过量的保护性粘液，从而转移了进食和运动等重要活动的能量。

5. 实验中有哪些意想不到的发现？

该实验揭示了水母对沉积物的敏感性及其对其生理反应的影响，表明海底采矿可能会对脆弱的海洋生物产生不可预见的后果。

6. 海底采矿对水母和其他水体生物有哪些潜在后果？

其进化条件的破坏，例如水的透明度和生物发光，可能会危及这些生物体的生存和交流能力。

7. 为什么在大规模海底采矿作业之前需要进一步研究？

有必要全面了解海底采矿的长期后果，以确保保护海洋生态系统并防止造成不可逆转的损害。