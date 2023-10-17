天空高污染：地球平流层发现太空垃圾痕迹

科学家分析从平流层研究飞机收集的数据得出了惊人的发现——来自废弃航天器的微小金属碎片和奇异元素。 这项由美国国家海洋大气管理局 (NOAA) 与普渡大学和利兹大学共同开展的研究发现，平流层中大约 10% 的颗粒中含有铝和其他金属。 最意想不到的元素是铌和铪，它们是在该大气层中通常不存在的稀有元素。 当这些元素追溯到卫星和火箭助推器时，它们的起源之谜就得到了解决，卫星和火箭助推器将它们用于耐热、高性能合金。

该研究使用了安装在研究飞机上的一种名为 PALMS（激光光谱颗粒分析）的专用仪器来收集单个空气颗粒并进行化学分析。 这项研究发表在《美国国家科学院院刊》上，旨在研究平流层中的气溶胶颗粒。 平流层是地球大气层的第二层，是臭氧层的所在地，臭氧层可以保护地球免受有害紫外线的侵害。

虽然太空垃圾造成的污染量可能看起来很小，但过去五年发射了 5,000 多颗卫星，并且预计其中大多数最终会重新进入大气层，但有必要了解这将如何影响平流层气溶胶。 OrbitingNow 是一个追踪外层空间物体的组织，目前正在监测近地轨道上约 8,000 个物体，这些物体最终将在大气层中燃烧。

这项研究强调了太空探索对地球环境的看不见的影响以及负责任地处置空间碎片的重要性。 了解太空垃圾如何影响我们的大气层对于保护我们的星球和太空技术的可持续发展至关重要。

来源：

– 天气频道和 NOAA [无 URL]

– 美国国家科学院院刊 [无 URL]