天文学家观测到前所未有的宇宙爆炸，亮度惊人

一组天文学家最近目睹了一场非凡的宇宙事件，令全世界的科学家感到困惑。 这种罕见的现象被称为发光快速蓝色光学瞬变（LFBOT），是首次被观察到，研究人员一直在寻找答案。

LFBOT 被称为“塔斯马尼亚恶魔”，发生在距我们星球约 1 亿光年的邻近星系中。 与超新星在数周或数月内逐渐消退不同，LFBOT 迅速达到峰值亮度，然后在几天内迅速减弱。

塔斯马尼亚恶魔的巨大光度让科学家们感到困惑，它发出的能量相当于 100 亿个太阳的能量。 来自斯威本科技大学和澳大利亚ARC引力波发现卓越中心（OzGrav）的天体物理学家杰夫·库克表示：“以前从未目睹过这样的事件。”

自 2018 年以来，只有少数 LFBOT 被观测到，所有这些都发生在恒星正在活跃形成的星系内。 天文学界不确定驱动这些罕见现象的根本机制。

该研究的主要作者、康奈尔大学天文学助理教授 Anna YQ Ho 解释说：“LFBOT 已经是一种奇怪的、奇异的事件，所以这更奇怪。” 所释放的大量能量的来源仍然未知。

塔斯马尼亚恶魔 LFBOT 的发现及其反复的燃烧给科学家提出了更多问题。 该研究的结果最近发表在《自然》杂志上。 研究人员利用全球 15 个望远镜组成的令人印象深刻的阵列来发现耀斑。

常见问题解答

什么是 LFBOT？

LFBOT（发光快速蓝色光学瞬变）是一种宇宙爆炸，发出明亮的蓝光，达到峰值亮度并在几天内消失。

LFBOT 与超新星有何不同？

与超新星不同，超新星可能需要数周或数月的时间才会变暗，LFBOT 会迅速达到峰值亮度，然后在短时间内光度下降。

塔斯马尼亚恶魔 LFBOT 有什么独特之处？

塔斯马尼亚恶魔 LFBOT 是第一个观察到的 LFBOT 反复燃烧的实例。 它释放出惊人的能量，相当于100亿个太阳的能量。

塔斯马尼亚恶魔LFBOT的能量来源是什么？

科学家目前尚不清楚塔斯马尼亚恶魔 LFBOT 所表现出的大量能量释放的根本机制。