研究发现寄生虫利用窃取的基因操纵宿主

日本理化学研究所生物系统动力学研究中心的科学家们发现了寄生虫用来操纵宿主的一种令人着迷的方法：通过水平基因转移获得的被盗基因。 这项发表在《当代生物学》上的研究表明，寄生虫具有操纵宿主行为以实现自身生存和繁殖的能力。

这种操纵的一个例子是马毛蠕虫。 这些蠕虫出生在水中，依靠水生昆虫将它们运送到旱地。 一旦它们到达陆地宿主，例如蟋蟀或螳螂，蠕虫就会操纵它们的行为，以确保它们最终返回水中，在那里它们可以继续它们的生命周期。 虽然之前的研究表明寄生虫使用了分子拟态，但这种现象背后的确切机制仍然难以捉摸。

为了阐明这个课题，研究人员检查了 Chordodes 马毛虫在操纵螳螂宿主时的基因表达。 他们发现，在操纵过程中，该蠕虫的 3,000 多个基因的表达更加强烈，这表明其产生了影响宿主神经系统的蛋白质。 相反，与未感染的螳螂相比，螳螂大脑中的基因表达保持不变。

然后研究人员将注意力转向参与操纵宿主的基因的起源。 他们发现许多马毛虫基因与螳螂中发现的基因非常相似。 这表明这些基因是通过水平基因转移获得的，水平基因转移是基因在生物体之间转移而不繁殖的过程。 水平基因转移可以产生重大的进化后果，使生物体能够快速获得新的基因或功​​能。

进一步的分析支持了这样的观点，即在马毛虫中观察到的分子拟态是来自螳螂的水平基因转移的结果。 研究人员发现，参与宿主操纵的关键基因与螳螂中的基因相匹配，但在不使用螳螂宿主的马毛虫物种中缺失或不同。 这些拟态基因，特别是那些与神经调节、光吸引和昼夜节律相关的基因，似乎在宿主操纵中发挥着至关重要的作用。

水平基因转移作为进化抗生素耐药性的机制在细菌中被广泛观察到。 多细胞生物中这一过程的发现为进化提供了宝贵的见解。 研究人员希望利用毛虫作为模型来进一步研究水平基因转移并增强我们对进化适应的理解。

来源：

– 原始研究：《当代生物学》，“水平基因转移使行为模仿成为可能，并为寄生线虫提供了隐藏的适应”

– RIKEN 生物系统动力学研究中心：https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/