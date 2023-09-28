延时摄影揭示恒星系统的演化

一段根据钱德拉 X 射线天文台 20 年数据汇编而成的新视频揭示了船底座埃塔恒星系统的演化性质。 这个恒星系统在1838年经历了一次“大喷发”，至今仍然可以看到这一事件的痕迹。 延时视频展示了系统两颗恒星周围的动态环境。

钱德拉 X 射线天文台于 1999 年启动，在 X 射线波长下观察到了各种宇宙现象，为恒星形成和黑洞提供了宝贵的见解。 船底座伊塔 (Eta Carinae) 距离地球约 7,500 光年，是船底座星座的一部分。 延时视频包括 1999 年、2003 年、2009 年、2014 年和 2020 年拍摄的帧，突出显示了两颗发射高能 X 射线的恒星，以结构中心的蓝光表示。 周围的橙色碎片也来自明亮的X射线，源自恒星周围的星云气体云。

研究人员测量了海山二周围的 X 射线壳及其周围气体云的膨胀情况。 他们得出的结论是，X 射线壳很可能是在 1840 年代的大火山喷发期间形成的，当时船底座埃塔喷出了大量物质。 喷射形成了被称为侏儒星云的气体云。 研究人员还认为，微弱的X射线壳、侏儒星云本身以及船底座埃塔明亮的内环都来自恒星系统的喷发。

研究小组提出，大喷发由两次独立的爆炸组成：发射X射线的低密度气体爆发，随后喷射出形成侏儒星云的致密气体。 他们还推测大喷发可能是由恒星合并引起的，这表明海山二星曾经是一个三星系统。

未来的观察可能会为爆炸的起源提供进一步的见解。 与此同时，延时视频提供了一个关于宇宙动态本质的令人兴奋的视角。 它使观众能够看到船底座伊塔恒星系统不断变化的环境，这通常是在静止、无菌的图像中观察到的。

资料来源：《天体物理学杂志》（未提供 URL）