SpaceX 搭载星链卫星发射彩色轻型列车

SpaceX 最近的一次发射创造了一条横跨夜空的令人惊叹的轻型列车。 这次发射在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队站进行，将 22 颗星链卫星送入近地轨道。 这些卫星是 SpaceX 全球宽带互联网计划的一部分，吸引了康涅狄格州、犹他州、伊利诺伊州、密歇根州、俄亥俄州和威斯康星州等多个州的观察者。

星链卫星负责向世界各地的用户提供宽带互联网。 自 2019 年首次发射以来，SpaceX 已部署了 3,000 多颗卫星。 经联邦通信委员会批准，该公司计划将总共 7,500 颗卫星送入近地轨道。

一旦进入轨道，星链卫星就会沿着直线路径移动，反射光线，使它们从地面可见。 然而，它们的能见度是有限的，因为它们最终会建立自己的轨道。 在它们经过的过程中，星链链可能会在一个晚上多次在天空中闪烁。

对于那些有兴趣发现卫星的人，可以使用多种互联网资源。 网络和移动应用程序“Find Starlink”允许用户根据坐标或城市跟踪卫星链。 Satellitemap.space 提供类似地球的地图，显示 Starlink 卫星的位置并提供发射日期和最近课程等详细信息。 用户可以在地图上标记自己的家，以确定卫星何时经过头顶。

最近由星链卫星创建的轻型列车为多个州的观察者提供了迷人且不寻常的景象。 随着 SpaceX 继续发射更多卫星，未来夜空中可能会看到更多令人眼花缭乱的景象。

来源：

– “星链卫星列车 — 如何查看和跟踪它” – 太空

– “波多黎各飓风富兰克林向上喷射出比普通闪电强 50 倍的巨大闪电” – NatureWorldNews.com