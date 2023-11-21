波音 CST-100 Starliner 任务的新发射日期揭晓

NASA 商业航天部门主管菲尔·麦卡利斯特 (Phil McAlister) 表示，NASA 发布了令人兴奋的最新消息，波音 CST-100 Starliner 飞行器的首次载人发射将于 2022 月进行。 原定于 14 年进行的载人飞行测试 (CFT) 任务因解决技术问题而被推迟。 不过，此次任务的准备工作正在按计划进行，如果一切顺利，发射将于 XNUMX 月 XNUMX 日进行。

CFT任务具有重要意义，因为它不仅标志着Starliner宇宙飞船的首次载人飞行，而且还标志着美国载人太空舱首次降落在陆地上，而不是溅落到海洋中。 此外，这将是自 7 年阿波罗 1968 号任务以来首次从卡纳维拉尔角进行载人发射。

NASA 和波音公司一直在努力解决 CFT 任务准备过程中发现的技术问题。 其中一个问题涉及去除 Starliner 太空舱内线束上的易燃胶带。 据波音公司 Starliner 项目总工程师戴夫·麦肯 (Dave McCann) 介绍，超过 1,300 米的胶带已被拆除，并更换为不易燃的替代品。 各团队辛勤工作，确保车辆安全。

该任务的另一个重要方面是重新设计航天器降落伞中的软链接，以提高其安全裕度。 计划于一月份进行跌落测试，以评估重新设计的链路的性能。 此次测试的成功完成对于维持 14 月 XNUMX 日的发射计划至关重要。

一旦 CFT 任务成功飞行，Starliner 将被纳入机队执行长期国际空间站 (ISS) 机组人员轮换任务。 这将与 SpaceX 的载人龙飞船交替运行，为国际空间站的定期任务做出贡献。

常见问题解答：

问：波音 CST-100 Starliner 的首次载人发射计划何时进行？

答：目前计划于 14 月 XNUMX 日发布。

问：CFT 任务有何重要意义？

答：CFT 任务将是美国第一个登陆陆地而不是海洋的载人太空舱，也是自 1968 年以来首次从卡纳维拉尔角发射载人飞船。

问：美国宇航局和波音公司解决了哪些技术问题？

答：问题包括去除线束上的易燃胶带以及重新设计航天器降落伞中的软连接以提高安全性。

问：上线前下一步计划是什么？

答：一月份的跌落测试将评估降落伞中重新设计的软链接的性能。 它的成功对于维持发射时间表至关重要。