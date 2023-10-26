揭示细胞蛋白质降解的复杂性：新疗法的大门

斯坦福大学的科学家在细胞蛋白质降解领域取得了突破性的发现，揭示了一个长期回避详细理解的过程。 这一新发现的知识对于开发针对年龄相关疾病、自身免疫性疾病、难治性癌症和溶酶体贮积症的疗法具有巨大潜力。

蛋白质是细胞功能的主力，在人体中既发挥有益的作用，也发挥破坏性的作用。 虽然它们参与消化和肌肉修复，但它们也会导致肿瘤、阿尔茨海默病和心脏并发症的生长。 传统上，药物被设计为通过阻断蛋白质的活性位点来抑制蛋白质，但这种方法仅限于与细胞相互作用的蛋白质。 出现了一种更先进的技术，称为蛋白水解靶向嵌合体（PROTAC），可以降解溶酶体中有问题的细胞内蛋白质，即细胞的蛋白质“木材削片机”。

然而，PROTAC 仅针对细胞内已有的蛋白质，而忽略了很大一部分潜在的治疗靶点。 最近，斯坦福大学的研究人员引入了溶酶体靶向嵌合体（LYTAC）来解决这一限制，从而能够识别和标记细胞外蛋白质以进行降解。 虽然这一突破为药物发现和治疗开辟了新途径，但其潜在机制仍不清楚，阻碍了 LYTAC 疗效的优化和预测。

在《科学》杂志上发表的一项研究中，科学家们利用基因 CRISPR 筛选来研究参与 LYTAC 介导的蛋白质降解的细胞因素。 他们的研究揭示了 neddylated cullin 3 (CUL3)（一种负责细胞蛋白质分解的蛋白质）的水平与 LYTAC 的有效性之间的相关性。 neddylated CUL3 水平较高与 LYTAC 功效增强相关。 令人惊讶的是，这一发现表明检测 neddylated CUL3 的存在可以作为患者对 LYTAC 治疗反应的预测测试。

此外，研究人员还发现了 LYTAC 的一个绊脚石——带有 6-磷酸甘露糖 (M6P) 的蛋白质。 这些蛋白质被运往溶酶体，占据细胞表面的受体，阻止 LYTAC 结合。 通过抑制 M6P 生物合成，研究人员观察到空闲受体的增加，为 LYTAC 劫持这些受体并促进蛋白质降解创造了机会。

这些进步不仅增强了基于 LYTAC 的疗法的潜力，而且有望解决溶酶体缺乏性疾病，即以溶酶体酶不足或功能失调为特征的遗传性疾病。 通过改善替代酶向溶酶体的传递，对 LYTAC 机制的了解可以为这些使人衰弱的疾病提供更有效的治疗。

总之，对负责靶向蛋白质降解的细胞机制的深入探索为药物开发和治疗揭示了新的可能性。 有了这些知识，研究人员就可以优化 LYTAC，使我们距离对抗长期以来对医学领域构成重大挑战的各种疾病又近了一步。

常见问题

什么是溶酶体？ 溶酶体是负责降解和回收各种分子的细胞器，包括蛋白质、脂肪和碳水化合物。 它们充当细胞的废物处理系统。 什么是溶酶体贮积症？ 溶酶体贮积症是一种罕见的遗传性疾病，其特征是溶酶体酶缺乏或功能障碍。 这导致有毒物质在细胞内积累，导致组织和器官损伤。 LYTAC 疗法如何发挥作用？ LYTAC 是设计用来与细胞表面的特定受体结合的分子，标记蛋白质以便在溶酶体中降解。 这种方法可以有针对性地降解细胞外蛋白质。 什么是neddylated CUL3？ Neddylated CUL3 是 cullin 3 的修饰形式，cullin 3 是一种在标记细胞蛋白降解方面发挥关键作用的蛋白质。 neddylated CULXNUMX 的水平与 LYTAC 的有效性相关。 这些发现对治疗有什么影响？ 斯坦福大学科学家的发现为开发更有效的基于 LYTAC 的疗法提供了宝贵的见解。 此外，了解蛋白质降解的机制有助于治疗溶酶体缺乏症。