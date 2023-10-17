加拿大 5 个壮观的观星目的地

几千年来，人类一直着迷于星星及其秘密。 然而，随着光污染的加剧，我们看到的夜空变得模糊了。 为了解决这个问题，人们现在正在寻找天空较暗的地方以获得更好的观星体验。 在加拿大，有几个目的地可以全年欣赏壮观的星空。 让我们探索其中五个观星地点。

艾伯塔省的贾斯珀国家公园是一年一度的贾斯珀黑暗天空节的举办地，这是一项为期三个周末的活动，旨在庆祝太空中的万物。 13 月 29 日至 XNUMX 日，游客可以在星空下欣赏交响乐并聆听顶尖科学家的演讲。 该公园本身是指定的暗夜保护区，全年提供绝佳的观星机会。

在艾伯塔省的烟湖，您可以在梅蒂斯十字路口了解原住民明星的故事。 知识持有者分享星星的祖先故事，强调它们在导航中的重要性。 该地区没有光污染，使其成为观星的理想地点。 如果想要获得独特的体验，您可以在最先进的观空穹顶预订一晚，欣赏夜空的清晰景色。

马尼托巴省的丘吉尔被称为世界北极熊之都，这里还可以欣赏到北极光的壮丽景色。 每年有高达 300 个夜晚的能见度，游客可以目睹令人惊叹的绿色和紫色漩涡在天空中舞动。 当地旅行社提供专业导游、多日套餐和摄影技巧，以获得最佳体验。

如果您想在僻静的荒野中享受奢华的度假体验，新斯科舍省的鳟鱼角旅馆 (Trout Point Lodge) 是您的完美目的地。 该旅馆周围环绕着Tobeatic Wilderness Area，是一家获得联合国教科文组织认可的星光酒店。 客人可以享受带导游的观星之旅，并在北美最黑暗的天空之一目睹流星雨。

安大略省马斯科卡以其湖畔小屋而闻名，也是加拿大第一个暗夜公园托伦斯巴伦斯暗夜保护区的所在地。 该保护区自 1999 年以来一直受到保护，免受光污染影响，是观星的黄金地段，可以一览无余地欣赏银河美景。 指定的帐篷露营地全年都可以露营。

这些加拿大目的地提供了令人难以置信的观星机会，让游客能够与宇宙联系并欣赏夜空的美丽。

来源：

– 艾伯塔省旅游局

– 梅蒂斯十字路口

– 曼尼托巴省旅游局

– 鳟鱼角旅馆

– iStock/盖蒂图片社