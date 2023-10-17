逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

SpaceX 将发射 22 颗星链卫星以增强卫星星座

By薇琪斯塔夫罗普卢

17月 2023日，XNUMX
SpaceX 将发射 22 颗星链卫星以增强卫星星座

SpaceX 的 Starlink 卫星星座即将迎来重大升级，从佛罗里达州发射了 22 颗卫星。 搭载 9 颗星链互联网卫星的猎鹰 22 号火箭定于美国东部时间 17 月 5 日星期二下午 20:40 从卡纳维拉尔角太空部队站的 40 号航天发射场 (SLC-XNUMX) 升空。

这次特殊的发射之所以引人注目，是因为它标志着火箭第一级助推器的第 16 次飞行。 该助推器此前曾支持过 GPS III 太空飞行器 04、GPS III 太空飞行器 05、Inspiration4、Ax-1、Nilesat 301、OneWeb Launch 17、ARABSAT BADR-8 等任务以及八个 Starlink 任务。 这一令人印象深刻的记录证明了 SpaceX 火箭的可重复使用性和可靠性。

级分离后，第一级助推器不会被丢弃，而是会返回地球。 它将进行受控下降，并最终降落在位于大西洋的“Just Read the instructions”无人机上。 这次着陆和回收工作证明了 SpaceX 对可持续太空探索的承诺，即重复使用昂贵的组件，而不是在使用一次后丢弃它们。

对于那些有兴趣观看任务进展的人来说，大约在发射前五分钟，SpaceX 的官方 YouTube 频道@SpaceX 将提供现场直播。 这将为观众提供前排座位，亲眼目睹搭载星链卫星的猎鹰 9 号火箭升空，以及随后的助推器降落在大西洋的无人船上。

随着每次成功发射，SpaceX 的 Starlink 卫星星座不断扩大，使全球高速互联网连接更接近现实。

来源：
– SpaceX（推特：@SpaceX）

By 薇琪斯塔夫罗普卢

相关帖子

科学

管理 Cookie 同意首选项的重要性

19月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁
科学

新型“生物涂层”涂料可产生氧气并捕获碳

19月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁
科学

科学家发现巨大的“角”彗星正飞向地球

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚

你错过了

科学

管理 Cookie 同意首选项的重要性

19月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁 0条评论
科学

新型“生物涂层”涂料可产生氧气并捕获碳

19月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁 0条评论
科学

科学家发现巨大的“角”彗星正飞向地球

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

探索古老的泥湖：寻找火星上生命的证据

19月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论