SpaceX 将发射 22 颗星链卫星以增强卫星星座

SpaceX 的 Starlink 卫星星座即将迎来重大升级，从佛罗里达州发射了 22 颗卫星。 搭载 9 颗星链互联网卫星的猎鹰 22 号火箭定于美国东部时间 17 月 5 日星期二下午 20:40 从卡纳维拉尔角太空部队站的 40 号航天发射场 (SLC-XNUMX) 升空。

这次特殊的发射之所以引人注目，是因为它标志着火箭第一级助推器的第 16 次飞行。 该助推器此前曾支持过 GPS III 太空飞行器 04、GPS III 太空飞行器 05、Inspiration4、Ax-1、Nilesat 301、OneWeb Launch 17、ARABSAT BADR-8 等任务以及八个 Starlink 任务。 这一令人印象深刻的记录证明了 SpaceX 火箭的可重复使用性和可靠性。

级分离后，第一级助推器不会被丢弃，而是会返回地球。 它将进行受控下降，并最终降落在位于大西洋的“Just Read the instructions”无人机上。 这次着陆和回收工作证明了 SpaceX 对可持续太空探索的承诺，即重复使用昂贵的组件，而不是在使用一次后丢弃它们。

对于那些有兴趣观看任务进展的人来说，大约在发射前五分钟，SpaceX 的官方 YouTube 频道@SpaceX 将提供现场直播。 这将为观众提供前排座位，亲眼目睹搭载星链卫星的猎鹰 9 号火箭升空，以及随后的助推器降落在大西洋的无人船上。

随着每次成功发射，SpaceX 的 Starlink 卫星星座不断扩大，使全球高速互联网连接更接近现实。

来源：

– SpaceX（推特：@SpaceX）