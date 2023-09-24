SpaceX 猎鹰 9 号火箭将发射 21 颗星链卫星

SpaceX 正在准备另一次发射，这次是从加利福尼亚州范登堡太空部队基地发射猎鹰 9 号火箭。 该火箭将携带 21 颗 Starlink 卫星前往近地轨道 (LEO)。 此次发射定于周一（25 月 3 日）凌晨 23:0723（格林威治标准时间 12；加利福尼亚州当地时间上午 23:XNUMX）进行。

如果一切顺利，猎鹰 9 号的第一级将在发射后约 8.5 分钟返回地球并降落在 SpaceX 无人机船上。 这个特殊的第一级已被重复使用，并已成功进行了五次升空和着陆，这使其成为第六次任务。

星链卫星的部署预计将在发射后约 62.5 分钟进行。 Starlink 是 SpaceX 雄心勃勃的项目，旨在创建一个全球互联网巨型星座。 目前，LEO 有超过 4,750 颗运行卫星，SpaceX 计划在未来继续扩大该网络。

此次发射是在 SpaceX 创下重复使用的猎鹰 17 号第一级第 9 次飞行纪录后不久进行的。 火箭的快速重复使用是 SpaceX 的一项重大成就，体现了他们对具有成本效益的太空探索的承诺。

要观看发射现场直播，您可以在 X（以前称为 Twitter）上收听 SpaceX 的帐户，其报道将在发射前五分钟开始。 随着 SpaceX 继续突破太空技术的界限并建设星链网络，激动人心的时刻即将到来。

定义：低地球轨道 (LEO) 是指绕地球运行的轨道，高度在 160 公里（99 英里）至 2,000 公里（1,200 英里）之间。

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