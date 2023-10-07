SpaceX 将在佛罗里达州和加利福尼亚州连续发射两次星链卫星

SpaceX 正在准备用其猎鹰 9 号火箭连续两次发射星链卫星。 首次发射定于 8 月 4 日星期日在加利福尼亚州范登堡太空部队基地的 4 号东太空发射综合体 (SLC-21E) 进行。 12 颗 Starlink 卫星将于太平洋时间中午 23 点 XNUMX 分部署到近地轨道。

即将进行的发射将标志着第一级助推器的第 14 次飞行，该助推器此前曾支持过多种任务，包括 Sentinel-6 Michael Freilich、DART、Transporter-7、Iridium OneWeb、SDA-0B 和八次 Starlink 任务。 级分离后，第一级将尝试降落在位于太平洋的“当然我仍然爱你”无人机上。

第二批星链卫星将于 9 月 40 日星期一从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队站的 40 号航天发射场 (SLC-9) 发射。 预定起飞时间为东部时间晚上 06:XNUMX。

与第一次发射类似，第二次发射的猎鹰 9 号第一级助推器此前已执行过 14 次任务，包括 CRS-22、Crew-3、Turksat 5B、Crew-4、CRS-25、Eutelsat HOTBIRD 13G、mPOWER-a 、PSN SATRIA 和五个星链任务。 第一阶段将尝试降落在驻扎在大西洋的“A Shortfall of Gravitas”无人机上。

SpaceX 将在其官方网站上提供两次发射的网络直播。 网络广播将于起飞前大约五分钟开始。

总而言之，SpaceX 正在准备两次背靠背发射 Starlink 卫星，第一次发射在加利福尼亚州进行，第二次在佛罗里达州进行。 这些发射将有助于 SpaceX 星链卫星星座的持续部署，提供全球互联网覆盖。

定义：

– Starlink：由 SpaceX 建造的卫星互联网星座，提供全球互联网覆盖。

– 猎鹰 9 号：由 SpaceX 开发和制造的两级入轨运载火箭。

– 近地轨道：距地球表面约 2,000 公里（1,200 英里）以内的空间区域，大多数卫星在此运行。

来源：

– https://twitter.com/SpaceX/status/1445855459119821831

– https://www.spacex.com/