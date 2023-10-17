SpaceX 星舰已准备好进行发射排练，等待 FAA 许可

在一项令人兴奋的进展中，SpaceX 已成功将其最新的 Starship 原型机（上级 Ship 25）堆叠在德克萨斯州南部 Starbase 设施的 Booster 9 顶部。 这标志着星舰即将进行的第二次试飞准备工作迈出了重要一步。

星舰于今年 XNUMX 月进行了首次飞行，是一种完全可重复使用的航天器，专为将货物和人类运送到月球、火星等目的地的任务而设计。 SpaceX 的这个雄心勃勃的项目旨在彻底改变太空探索并使星际旅行成为现实。

将 25 号船堆叠到助推器 9 上是试飞之前的关键步骤。 这两个组件的成功集成使 SpaceX 距离发射 Starship 进行下一次飞行测试又近了一步。

然而，在试飞之前，SpaceX 必须首先获得美国联邦航空管理局 (FAA) 的发射许可证。 SpaceX 与 FAA 密切合作，确保满足所有必要的安全措施和法规以获得许可证。

SpaceX 和 FAA 之间的合作凸显了确保航天活动安全性和合规性的重要性。 通过密切合作，两个实体都在努力突破太空探索的界限，同时优先考虑宇航员、航天器和公众的福祉。

随着星舰第二次试飞的准备工作继续进行，25 号星舰成功堆叠到助推器 9 上是一个重要的里程碑。 它使 SpaceX 距离下一阶段的测试更近了一步，并最终实现了星际旅行的梦想。

来源：

– SpaceX 星舰已准备好进行发射排练，正在等待美国联邦航空管理局 (FAA) 许可。