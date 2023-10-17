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SpaceX 在试飞前堆叠星舰原型

By薇琪斯塔夫罗普卢

17月 2023日，XNUMX
SpaceX 在试飞前堆叠星舰原型

SpaceX 已在德克萨斯州 Starbase 的工厂完成了最新 Starship 原型机的堆叠，为飞船的第二次试飞做好准备。 该公司在社交媒体上分享了堆叠过程的照片，以及他们正在与美国联邦航空管理局（FAA）合作以获得发射许可证的消息。

美国联邦航空管理局 (FAA) 最近结束了对 20 月 XNUMX 日进行的 Starship 首次试飞的调查。不幸的是，这次任务遇到了问题，飞行器被故意摧毁。 然而，埃隆·马斯克表示，最新的星舰飞行器在技术上已做好飞行准备，其发动机已成功试射。 SpaceX 正在等待美国联邦航空局 (FAA) 的许可以继续发射。

Starship 高达近 400 英尺，是迄今为止建造的最大、最强大的火箭。 它超过了美国宇航局土星五号月球火箭的推力能力。 该航天器由两级组成——上级，也称为星舰，和第一级助推器，称为超重型。 马斯克表示，这两个组件都被设计为完全可重复使用，这是使火星殖民在经济上可行的关键因素。

这并不是 SpaceX 第一次堆叠这种特殊的星舰原型。 该团队上个月刚刚完成了类似的操作。 随着公司为即将到来的试飞做准备，他们继续与美国联邦航空局密切合作，以确保成功发射。

来源：
– 美国联邦航空管理局 (FAA)
– 太空探索技术公司

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