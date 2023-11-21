SpaceX 将发射 23 颗星链卫星进入轨道：扩大互联网接入

太空探索公司 SpaceX 将于今晚将另外 23 颗 Starlink 互联网卫星送入轨道。 此次发射将在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队站进行，这标志着该公司又一个繁忙时期。 预定的发射窗口将于美国东部时间晚上 11:01（0401 月 22 日格林尼治标准时间 XNUMX）开放，您可以在 SpaceX 的 X 帐户（以前称为 Twitter）上观看直播。

如果成功，猎鹰 9 号火箭的第一级将返回地球，在升空后约 8.5 分钟垂直降落在大西洋上名为“A Shortfall of Gravitas”的无人船上。 这种特殊的助推器有着令人印象深刻的记录，已在之前的 15 次发射和着陆中使用过。 它支持了 Starlink 飞行等任务，以及 NASA 的宇航员任务，即 Crew-3 和 Crew-4。

大约 65.5 分钟后，23 颗星链卫星将从猎鹰 9 号的上级部署到近地轨道。 此次部署将有助于 SpaceX 通过其星链星座扩大全球互联网覆盖范围的持续努力。 随着每颗卫星的发射，轨道卫星网络都会不断扩大，从而增加偏远和服务欠缺地区对高速互联网服务的可及性。

常见问题解答：

问：什么是星链？

答：Starlink 是 SpaceX 正在建设的卫星星座，旨在提供全球宽带互联网覆盖。

问：目前有多少颗星链卫星在轨运行？

答：截至目前，SpaceX 已将数千颗 Starlink 卫星送入轨道。

问：星链如何运作？

答：星链卫星的工作原理是在太空中形成网状网络，允许卫星和地面站之间进行互连通信以提供互联网服务。

问：为什么扩大互联网接入很重要？

答：扩大互联网接入具有巨大的社会经济效益，可以在以前服务不足的地区实现互联，并促进教育、经济和技术机会。

问：在哪里可以观看 SpaceX 的发射？

答：SpaceX 的直播可以在其官方 Twitter 账户 X 上观看。

来源：

– [SpaceX 官方网站](https://www.spacex.com/)

– [NASA – SpaceX 商业载人计划](https://www.nasa.gov/launchamerica/)