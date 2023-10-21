SpaceX 宣布凌晨发射猎鹰 9 号火箭

SpaceX 宣布即将从范登堡太空部队基地发射。 该公司定于 12 月 47 日中午 21 点 9 分从 SLC-4E 发射猎鹰 21 号火箭。 此次发射的目的是将XNUMX颗星链卫星部署到近地轨道。

如果发射无法按计划进行，SpaceX 已在凌晨 1 点 23 分至凌晨 3 点之间确定了三个备用机会，以重新安排发射时间。 此外，从周六晚上 11:26 到周日凌晨 2:50，还有 XNUMX 个额外的备份机会。

对于感兴趣的人来说，发射前大约五分钟即可观看 SpaceX 的现场网络直播。 这将为观众提供实时更新，让他们见证任务的展开。

值得注意的是，支持此次任务的助推器在之前的发射中已使用了 15 次。 级分离后，火箭的第一级预计将降落在太平洋的“当然我仍然爱你”无人机上。 这种可重复使用性是 SpaceX 努力降低太空探索成本并使其更具可持续性的一个重要里程碑。

关于局部影响，预计此次发射期间不会听到音爆。 这对于附近的居民来说是个好消息，因为音爆可能会造成破坏并令人震惊。

总体而言，SpaceX 的这次清晨发射标志着该公司在开发和扩展其全球卫星互联网网络的持续使命中又向前迈出了一步。

定义：

– 猎鹰 9 号火箭：SpaceX 开发的两级轨道运载火箭。 它专为将卫星和有效载荷可靠、安全地运输到太空而设计。

– Starlink 卫星：SpaceX 部署的小型卫星星座，旨在提供全球宽带覆盖。

– 当然我仍然爱你无人机飞船：SpaceX 使用的一艘自主无人机船，用于在海上着陆和回收火箭助推器。

来源：SpaceX（未提供 URL）