SpaceX 今天的发射符合太空海岸今年的发射纪录

SpaceX 计划于周二从卡纳维拉尔角太空部队站进行发射，这将追平太空海岸此前一年的发射次数记录（总共 57 次发射）。 此次发射定于下午 5 点 20 分进行，将搭载 22 颗 SpaceX 的 Starlink 互联网卫星。

今年，SpaceX 已成为佛罗里达州太空海岸的主要发射提供商，在卡纳维拉尔或肯尼迪航天中心执行了 53 次发射任务。 相比之下，联合发射联盟（ULA）已经发射了31次，相对论空间已经发射了一次。 SpaceX 的大部分发射都是为了不断发展的星链星座，此次发射标志着太空海岸的第 XNUMX 次星链任务。

除了星链任务外，SpaceX 今年还发射了全部三项美国载人任务，包括 Crew-6、Axiom 2 和 Crew-7，全部来自肯尼迪航天中心。 值得注意的是，KSC 还举办了四次猎鹰重型火箭发射，包括最近的 Psyche 发射，这标志着 NASA 首次使用这种强大的火箭。

发射速度有所加快，周五早上的 Psyche 发射与当晚的 Starlink 发射之间仅相隔 42 小时 1966 分钟。 这是自 XNUMX 年双子座计划任务以来发射间隔最短的一次。

SpaceX 创下了 40 号太空发射综合体发射的多项周转记录，包括在四天内从发射台发射了两次任务。 随着计划中的更多星链飞行，以及 CRS-29 补给和商业月球有效负载服务 (CLPS) 任务等未来任务，东部山脉今年可能会进行 70 多次发射。

ULA 和 Relativity Space 等其他发射提供商也有可能在年底前进行发射。 ULA 的新型 Vulcan Centaur 火箭最初定于 2024 月升空，可能在 XNUMX 月升空。 与此同时，杰夫·贝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下的蓝色起源公司 (Blue Origin) 希望在 XNUMX 年底前首次推出新格伦重型运载火箭。

展望未来，太空海岸预计将持续保持高发射频率，SpaceX 和 ULA 旨在提高发射节奏，更多公司将进入该市场。

来源：

– 2023 奥兰多前哨报

– SpaceX 今天的发射将追平太空海岸今年的记录（2023 年，17 月 XNUMX 日）