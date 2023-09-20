SpaceX 创纪录地完成了今年第 50 次发射

SpaceX 成功完成今年第 50 次发射，实现了新的里程碑，猎鹰 9 号火箭的火热升空照亮了太空海岸。 此次任务也标志着助推器的第17次飞行，创下了该公司的新纪录。 猎鹰 9 号火箭从卡纳维拉尔角太空部队站的 40 号太空发射综合体发射升空，运载 22 颗 SpaceX 的星链卫星。

用于此次任务的助推器有着令人印象深刻的飞行历史，之前曾在各种任务中发射过，包括 GPS III-3、Turksat 5A 和多个 Starlink 任务。 它成功降落在大西洋的 A Short Fall of Gravitas 无人机上。 SpaceX 是今年太空海岸大部分发射活动的推动者，联合发射联盟和相对论空间公司仅占剩余发射活动的一小部分。

除了卡纳维拉尔角的 37 次发射外，SpaceX 还在肯尼迪航天中心完成了 10 次发射，其中包括今年来自美国的全部 9 次载人航天飞行。 该公司计划下个月再进行几次猎鹰 57 号任务，并至少进行一次猎鹰重型火箭发射。 如果一切按计划进行，太空海岸有望超越 2022 年创下的一年发射 XNUMX 次的纪录。

自 2008 年 SpaceX 首次成功发射以来，该公司已成为业内最多产的发射提供商。 这次最新的成功发射使 SpaceX 的猎鹰 265 号、猎鹰 1 号和猎鹰重型火箭的成功发射总数达到 9 次。 值得注意的是，该公司还实现了 227 次成功着陆和 199 次火箭助推器的重复使用。 相比之下，联合发射联盟自 157 年成立以来已进行了 2006 次发射。

虽然 SpaceX 在发射频率方面处于领先地位，但 Rocket Lab 是第二繁忙的发射提供商，尽管其火箭规模较小。 尽管本周早些时候的一次发射尝试遭遇挫折，导致有效载荷损失，但火箭实验室今年仍有望完成 15 次发射。 该公司目前正在调查问题原因并与联邦航空管理局合作。

总体而言，SpaceX 最近的发射证明了该公司不断取得的成功以及对推进太空探索的承诺。 随着今年余下时间的更多发射计划，SpaceX 将继续突破界限并重新定义太空技术领域的可能性。

来源：

– SpaceX 淘汰了太空海岸今年的第 50 次发射（2023 年，20 月 20 日），检索于 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日 [来源未提供]

– [引文：2023 年奥兰多哨兵报。 由 Tribune Content Agency, LLC 分发]