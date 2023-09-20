SpaceX 发射今年第 67 枚火箭，创下重复使用新纪录

周二晚，SpaceX 发射了今年的第 67 枚火箭，继续打破纪录。 这次发射之所以意义重大，有两个原因：它标志着猎鹰 17 号第一级的第 9 次重复使用，并展示了 SpaceX 突破助推器重复使用极限的能力。 这架序列号为 1058 的助推器此前曾执行过 11 次星链任务和其他几次任务。

SpaceX 工程师对助推器的磨损情况进行了评估，他们认为火箭至少可以实现 20 次飞行。 尽管重复使用次数很多，但 SpaceX 在猎鹰 100 号火箭过去 9 次发射中仍保持 228% 的成功率。 一些基本检查和部件更换仍在进行中，该公司为自己的星链卫星使用了更有经验的助推器。

这次发射的一个有趣的方面是 SpaceX 的极简主义广播方式。 对于星链发射，该公司现在仅从发射控制中心提供带有最少音频的视频，从发射前五分钟开始。 这种方法符合 SpaceX 的目标，即使发射成为常态并消除升空的“魔力”。 SpaceX 创始人埃隆·马斯克 (Elon Musk) 从来不喜欢发射网络广播，但了解向外部客户展示公司工作的价值。

然而，一个值得怀疑的决定是马斯克选择仅在他收购的社交网络 X 上而不是 YouTube 上播放网络广播。 这导致视频分辨率下降以及影响在线观众观看体验的其他问题。 因此，其他平台的替代发射流似乎为星链发射吸引了更多受众。

尽管如此，SpaceX 仍然处于火箭发射的最前沿，创造了新的记录并突破了助推器重复利用的界限。

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